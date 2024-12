El león rugió y clasificó

“La esperanza es lo último que se pierde”, una frase de la mitología griega, que cae “como anillo a la garra de los Leones del Escogido”.

A pesar de la debacle que tuvieron los escarlatas, Albert Pujols no perdió la confianza en sus jugadores.

Eduardo Najri, presidente de los rojos, manifestó que aún con la baja ofensiva de los peloteros y el despertar sorprendente de los Gigantes del Cibao, el manager debutante calmó los mares en un momento de desesperación.

“Cuando hay rachas negativas como las que tuvimos, los jugadores tienden a bajar su ánimo, el ambiente se carga y la confianza baja. A pesar del trabajo de los jugadores, hay que darle crédito a Albert quien se mantuvo positivo y dándole apoyo moral en el peor momento de la campaña”, sostuvo Najri durante una entrevista en el programa dominical La Hora del Deporte (CDN Deportes).

“Sinceramente estaba preocupado pero él (Pujols), siempre me dijo que íbamos a clasificar y me explicó que era mejor que estuviera pasando ahora y no cuando estemos en el todos contra todos”, agregó.

Los Leones del Escogido lograron su pase al round robin luego de vencer 8-3 a los Gigantes en un partido decisivo efectuado la tarde del sábado. Habían iniciado los primeros 20 partidos con 15-5, luego de esa racha tuvieron 9-20 y en la segunda mitad registraron 6-19. Desde el 30 de noviembre no habían logrado una victoria en su casa. Si los Gigantes ganaban, empataban en el cuarto restándole dos partidos a cada uno.

Lo persiguió la mala racha

Eduardo está en su primer año al mando de los Leones y en esos primeros 20 partidos saboreó la miel de un gran momento y de ese mismo modo la amargura de la mala racha.

Explicó que durante el mal tiempo nunca pensaron en cambiar a sus hombres de béisbol, dígase manager y gerente, ya que adujo “son un equipo que respeta el trabajo de cada quien”.

“Que Pujols sea el dirigente no tiene nada que ver”, declaró.

Sin embargo, que los Leones pasaran por esa ventana negativa motivaba a los fanáticos a buscar respuestas aún Najri esté fuera del terreno.

Describió que durante ese proceso no iba con la misma frecuencia a sus otras labores, y que durante un encuentro con unos socios una señora se le acercó para ese tema.