Esta es la propuesta de los Padres para firmar al japonés Roki Sasaki

Ha pasado una semana desde que el as japonés Roki Sasaki fue colocado en el sistema de posta y según el cronograma establecido por su agente Joel Wolfe, Sasaki podría comenzar a reunirse con equipos esta misma semana.

Casi con certeza, los Padres serán uno de esos clubes. Wolfe pareció reconocerlo la semana pasada al decir que presume que San Diego “sería un equipo que [Sasaki] consideraría seriamente”.

En ese caso, es momento de que los Padres presenten su propuesta a una de las mayores estrellas internacionales del béisbol. A continuación, una idea de cómo podría ser ese planteamiento y por qué San Diego podría ser el destino ideal para Sasaki:

1. Es una oportunidad única

Empecemos hablando de béisbol. Sólo béisbol. Cuando se le preguntó a Wolfe explícitamente qué está buscando Sasaki en un equipo, su respuesta comenzó con lo obvio: Sasaki quiere ganar.

“Lo mejor que puedo decir es que ha prestado atención a cómo les ha ido a los equipos en cuanto a éxito general, tanto este año como en los pasados”, detalló Wolfe. “Él ve mucho béisbol de Grandes Ligas”.

Claro, hay organizaciones que han ganado más que los Padres recientemente. Pero San Diego ha llegado a la postemporada en tres de los últimos cinco años y es un mercado centrado en el béisbol que tiene hambre de éxito.

“Siento que estamos en una buena posición por múltiples razones”, mencionó el manager de los Padres, Mike Shildt. “Primero, estamos en San Diego. Llenamos nuestro estadio todas las noches. Tenemos un equipo muy competitivo. Y es una oportunidad para que él llegue y cree un legado propio, ayudándonos a ganar nuestra primera Serie Mundial”.

2. Fuertes vínculos con Japón

Es evidente que Sasaki tiene un gran respeto por Yu Darvish, uno de sus ídolos de la infancia y compañero de selección en el más reciente Clásico Mundial de Béisbol.

Wolfe, quien también es agente de Darvish, no quiso profundizar en los detalles de esa relación. Sin embargo, elogió al gerente general A.J. Preller durante el verano por su manejo de un asunto personal de Darvish, que lo mantuvo alejado del club por un tiempo.

Los Padres no han especificado el nivel de participación de Darvish en este proceso, pero…

“Yu estará involucrado”, dijo Shildt. “¿En qué medida? Eso dependerá de Darvish y, por supuesto, A.J. ayudará a guiar ese proceso. Confío en que Darvish asumirá su lugar adecuado y hará lo que pueda”.

Por supuesto, los lazos organizacionales con Japón van mucho más allá de Darvish. La leyenda japonesa Hideo Nomo es asesor de Preller, y el equipo ha priorizado la evaluación de talento en Japón durante mucho tiempo, incluso cuando otras organizaciones han reducido esas actividades. Recientemente, eso les permitió firmar al relevista zurdo Yuki Matsui, otro compañero de Sasaki en el Clásico Mundial.

3. ¿El mercado adecuado?

De todo lo que dijo Wolfe el martes pasado en Dallas durante las Reuniones Invernales, esto podría haber sido lo más destacado:

“Se puede argumentar que un equipo de mercado pequeño o mediano podría ser más beneficioso para él, como una especie de aterrizaje suave viniendo de Japón, dado lo que ha pasado y el hecho de que no ha tenido una experiencia agradable con los medios. Podría ser. No estoy diciendo que vaya a ser así. No sé cómo lo verá, pero podría ser beneficioso para él”.

Para reiterar otro punto que mencionó Wolfe, Sasaki no está descartando novenas de grandes mercados. Pero quedó claro que estaba molesto por la manera en que su familia fue llevada al centro de atención en medio de los rumores sobre su salida de Japón. Aunque los Dodgers siguen siendo uno de los favoritos para firmar a Sasaki, este punto parecería jugar a favor de los Padres.

Además, hay algo que decir sobre el mercado en sí. Es una ciudad apasionada por el béisbol. Es una ciudad con hambre de un campeonato. Es una ciudad que llena el estadio todas las noches. Pero también es un lugar donde Sasaki no estaría constantemente bajo el escrutinio del público nacional e internacional, ni enfrentaría abucheos ni acoso en público.

4. Desarrollo de lanzadores

Éste es otro aspecto que Wolfe mencionó explícitamente. Desde la llegada del coach de pitcheo Rubén Niebla en el 2021, los Padres han avanzado significativamente en el desarrollo de sus lanzadores. En febrero, inauguraron un laboratorio de biomecánica y pitcheo en la Universidad Point Loma Nazarene.

Bajo la dirección del mexicano Niebla, los Padres también han demostrado ser hábiles en la gestión de cargas de trabajo. Convirtieron a Michael King y Seth Lugo en ases que recientemente recibieron votos para el Premio Cy Young. Ambos fueron relevistas durante sus carreras enteras antes de llegar a San Diego. Fueron integrados a la rotación con parámetros claros, pero sin fuertes restricciones.

El caso de Sasaki, obviamente, es distinto, pero hay paralelismos. Es un abridor de 23 años que perdió tiempo de juego en las dos últimas campañas debido a lesiones en el hombro y el oblicuo. Aún no ha alcanzado los 130 episodios en una temporada y viene de Japón, donde a menudo se esperaba que lanzara una sola vez por semana.

Sasaki debe ser adaptado gradualmente a las exigencias de lanzar en una rotación de Grandes Ligas. Pero si hay una organización que ha demostrado ser capaz de hacerlo, es ésta.

“Con Ruben encabezando esos esfuerzos, junto con un gran equipo de personas a su alrededor”, detalló Preller, “es un lugar ideal para un lanzador. Lo escuchamos todo el tiempo de los propios lanzadores, que quieren estar aquí, en San Diego, porque sienten que van a mejorar. Eso es algo de lo que estamos orgullosos”.

5. Clima y comodidad

Sólo menciono esto porque Wolfe lo mencionó primero. La semana pasada, señaló el “clima y la comodidad” como dos aspectos que Sasaki busca.

Probablemente no necesito entrar en muchos detalles aquí. El clima y la calidad de vida en San Diego son excelentes. Además, Sasaki lanzaría en el Petco Park, uno de los mejores estadios para los lanzadores en todo el béisbol, lo cual debe de brindarle un nivel adicional de confianza.

Al final del día, probablemente no sea el motivo principal por el que Sasaki tome su decisión. Pero, bueno, no puede ser un punto en contra.