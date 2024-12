Henry Urrutia rechaza mejores ofertas por seguir en Gigantes

Henry Urrutia, originario de Las Tunas, Cuba, no solo ha brillado con el bate en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), sino que también ha construido una relación única con el país y su equipo, los Gigantes del Cibao.

Desde su llegada al equipo con sede en San Francisco de Macorís en la temporada 2021-2022, Urrutia ha demostrado un nivel de compromiso y pasión que lo distingue como uno de los mejores refuerzos de los últimos años.

Aunque cubano de nacimiento, “Quisqueya La Bella” un segundo hogar. Ha jugado consecutivamente con los Gigantes desde su llegada, rechazando ofertas de otras ligas del Caribe como Venezuela, Puerto Rico y México, demostrando su fidelidad al equipo, incluso cuando las antes mencionadas han llegado a ofrecer más dinero.

“Soy el tipo de pelotero que si me siento a gusto y cómodo con un equipo, y las cosas están saliendo bien, en esa familia me quedo hasta que me despidan”, dijo Urrutia al Listín Diario.

Refuerzo de lujo

En su temporada debut con los Gigantes, Urrutia fue una pieza fundamental en el equipo que se coronó campeón de la LIDOM, el segundo título en la historia de la franquicia. En solo 16 partidos en la regular, su bate se destacó con promedio de .340, tres jonrones y 14 carreras remolcadas.

El cubano fue aún más arrollador en el round robin al batear un astrónomico .388, con tres cuadrangulares y 12 remolcadas, y un alto OBP de .444.

“Siempre he estado muy agradecido con los Gigantes por la oportunidad que me dieron de pertenecer a la liga. Me llevo muy bien con los muchachos del equipo, me he adaptado muy bien a la pelota dominicana y la verdad estoy satisfecho con el trabajo que he hecho aquí”, añadió el toletero.

Su rol de líder

Más allá de sus logros personales, Urrutia ha asumido un papel de liderazgo en el clubhouse de los potros.

Su vasta experiencia en el béisbol internacional, que incluye etapas en las Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore, le ha permitido guiar a los jóvenes talentos de los Gigantes.

“Trato de ayudar a los muchachos más jóvenes en lo que puedo, creo que nosotros como veteranos tenemos que contribuir no solo en el terreno, sino también con la experiencia, y que todos esos jóvenes que vienen detrás aprendan de las cosas buenas”, añadió Urrutia.