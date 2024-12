En el béisbol, como en la vida, hay circunstancias que abren las puertas a oportunidades inesperadas. Muchas veces, jugadores que no estaban en los planes iniciales terminan teniendo su momento para brillar.

Ese fue el caso de Ángel Ortiz, el joven novato de los Tigres del Licey.

Ortiz, quien en el poco tiempo que ha visto acción ha dejado un grato sabor de boca, ha demostrado que sus buenos números en las ligas menores con los Diamondbacks de Arizona este año no son casualidad. Pero, ¿quién es Ángel Ortiz?

Nació en el sector El Café, en Constanza, La Vega, un lugar que vio germinar a un auténtico pelotero. Desde pequeño, Ángel mostró un profundo amor por el béisbol, un deporte que parecía estar en su sangre. Sin embargo, su camino no fue sencillo.

“Aunque nunca faltó la comida en la casa, recuerdo con claridad las vicisitudes que llegué a pasar, como jugar sin clavos, sin guantes y, muchas veces, improvisar pelotas con cualquier material para poder practicar”, dijo Ortiz a Listín Diario.

A pesar de las dificultades, encontró inspiración en sus dos hermanos mayores, quienes también son peloteros. Ellos allanaron el camino, brindándole el apoyo y el ejemplo necesario para que su talento floreciera.

“Uno de ellos todavía juega pelota, está en Clase A, el otro llegó a jugar en Triple A”, sostuvo.

Finalmente, Ángel logró firmar con la organización de los Diamondbacks, dando el primer paso hacia su sueño de llegar a las Grandes Ligas.

En las Ligas Menores, Ortiz ha sido consistente y efectivo. Esta temporada bateó para .296 en clase A, sin embargo, no todo ha sido fácil en su recorrido.

“El estilo de vida de un jugador de ligas menores es muy difícil. A veces llego cansado después de un juego y tengo que ponerme a cocinar, y es peor cuando una extraño el sazón de mi casa, especialmente el de mi madre”, confesó.

En 2023, una lesión lo apartó del campo durante un año completo. A pesar de esto, mantuvo una mentalidad positiva, enfocándose en trabajar arduamente para volver más fuerte en 2024.

Ahora, como parte del equipo más gandor del país, los Tigres, Ángel valora profundamente la oportunidad que se le ha dado. Ser titular durante este último tramo de la temporada ha sido una motivación para dar lo mejor de sí en cada juego.

“El Licey me ha dado la oportunidad y gracias a Dios he tratado de aportar mi granito de arena a la causa, desde los entrenamientos he venido demostrando y el dirigente ha tomado eso en cuenta”, dijo el joven jardinero.

Inspiración

Ortiz se inspira en jugadores como Juan Soto y Kyle Schwarber, cuyas trayectorias le enseñan que el trabajo duro y la disciplina siempre dan frutos. Además de que se perfila en ellos como bateador zurdo.

Su sueño de llegar a las Grandes Ligas no es solo una meta personal, sino también un homenaje a sus raíces y a todos aquellos que han creído en él.