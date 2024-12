Kelvin Gutiérrez disparó jonrón de tres carreras en triunfo Gigantes ante Escogido

Kelvin Gutiérrez pegó jonrón de tres carreras para que los Gigantes del Cibao derrotaran 5–4 a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal en la tarde-noche del domingo en el torneo de béisbol otoño-invernal 2024-2025 en opción a la copa Banreservas.

En la octava entrada con el juego debajo 1-3, Kelvin Gutiérrez pega jonrón (2) con elevado al jardín central izquierdo, remolcando a Jorge Bonifacio y a Carlos Peguero.

Fue su jonrón número diez en Lidom, contra una recta de cuatro costuras de Laury Sao que se fue por el jardín izquierdo-central a 417 pies.

Dentro de la organización de los Gigantes igualó con Alexis Casilla, en el puesto quince, ambos detrás de Andy Tracy y Leurys García.

En general empató con Sammy Sosa, Víctor Ramírez, José Offerman, Fernando Martínez y Fausto Cruz entre otros según Winterballdata.com

Fue apenas la segunda victoria contra los Leones en la serie particular de temporada, misma que domina el Escogido 159-130, restando dos compromisos más.

El cubano Yunesky Maya ante los primeros nueve bateadores, permitió tres hits, con dos carreras limpias y dos boletos.

Steven Cruz (G,1-0), en el séptimo dio una base por bolas de cuatro bateadores que enfrentó. Huáscar Brazobán (S,1) en el noveno dio un boleto de tres bateadores que vio.

El vegano Gabriel Ynoa, en 3.2 entradas trabajó ante quince bateadores, con cinco hits, un boleto y cuatro ponches.

Laury Sao (P,2-2), en el séptimo no pudo sacar un out, con dos hits permitidos, tres carreras limpias, una base por bolas y cuatro bateadores enfrentados.

Por los Potros; Carlos Peguero de 5-3, anotada, doble; Kelvin Gutiérrez de 5-2, jonrón, tres remolcadas; Geraldi Diaz de 2-1, boleto.

Johan Rojas de 2-1, anotada, dos bases por bolas y dos robos (12); Henrry Urrutia de 3-1;

Por los Leones; Jean Segura de 4-2; Héctor Rodríguez de 4-2, doble, dos remolcadas; Steward Berroa de 4-1, dos anotadas, remolcada.

Anderson Feliz de 1-1; Franmil Reyes de 3-1, doble, dos boletos; Sandber Pimentel de 3-1; Junior Lake de 3-1, anotada; Orlando Carlixte de 4-1, anotada, doble y Jonathan Guzmán de 4-1, remolcada.

Este lunes el circuito invernal dominicano no tiene juegos programados, para reanudar este martes con los juegos de Águilas vs Gigantes y Licey vs Estrellas, ambos a las 7:30 pm.

Estrellas Orientales lideran con marca de 24-16, seguidos por Tigres del Licey (20-16), Leones del Escogido (21-19), Águilas Cibaeñas (18-18), Toros del Este (16-24) y Gigantes del Cibao (15-22).

La temporada 71 de la Liga Dominicana de Béisbol 2024-25 que está dedicada a don José León Asensio se disputa la Copa Banreservas.