Leonel Vásquez ganó partido sin hacer un out

El jueves 5 de enero de 1995 en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, los Toros del Este se impusieron 3-1 a las Estrellas Orientales en un partido en el cual sucedió un caso muy extraño.

Los Toros usaron cinco lanzadores y los paquidermos cuatro.

Por los Toros Antonio Alfonseca inició el juego, luego en la parte baja de la sexta entrada estando los Toros ganando 1-0, Rubén Rodríguez, receptor de los paquidermos, abrió ese episodio con hit, el dirigente de los Toros entró al box y retiró al pitcher Alfonseca, y en su lugar llamó a Aguedo Vásquez, quien se enfrentó a Norberto Martín McDonald, quien se sacrificó tocando la bola por tercera y fue out por la vía 5-3 para adelantar al corredor Rodríguez, Manny Alexander falló por la 4-3 llegando Rodríguez a la antesala. Luis Mercedes disparó un sencillo para remolcar a Rodríguez con la carrera del empate. Leonel Vásquez sustituyó a Aguedo Vásquez con Mercedes en la inicial. El turno al bate fue para Héctor Roa, pero Mercedes fue sorprendido en la inicial y fue puesto out por la vía 1-3-6, de pitcher a primera al shorstop, para el tercer out del episodio por lo que Vásquez nunca retiró a un bateador.

Luego en la parte alta del séptimo inning, los Toros iniciaron ese acto con hit de Henry Mercedes, Rafael Bournigal se sacrificó de pitcher a la segunda que entró a cubrir la inicial pasando Mercedes hasta la intermedia Jovino Carbajal disparó jonrón contra el pitcher derrotado Dave Swartzbaugh para poner el juego 3-1. Así terminó el juego siendo

Vásquez el pitcher ganador sin haber sacado de out a ningún bateador.

SABIA USTED QUE. El pasado miércoles 4 de diciembre en el estadi Francisco Micheli, el receptor de los Toros del Este Francisco Peña dio su jonrón número 26 de por vida en LIDOM el cual fue con las bases llenas, su primero de este tipo. Se unió a su padre Tony Peña como la única pareja de padre e hijo con grand slam en LIDOM en series regulares. Tony lo realizó el lunes 29 de diciembre de 1980 y este jonrón de Peña Padre fue disparado en el mismo estadio en el Francisco Micheli frente a las Estrellas Orientales y su lanzador Jim Lewis en el tercer inning. El de Francisco fue también en el tercer episodio contra el lanzador Pedro Payano.