Eguy Rosario dice que no está pensando en el Premio JMV

El antesalista de las Estrellas, Eguy Rosario, aseguró que, por el momento, no piensa en el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), a pesar de que su nombre figura entre los favoritos para recibir esta distinción.

“Sí, muchas personas me lo han mencionado. También lo he visto en las redes sociales, pero son cosas que no dejo que lleguen a mi cabeza. No me quiero preocupar todavía, falta mucho béisbol, muchos juegos, y nadie sabe lo que puede pasar”, expresó Rosario.

El jugador enfatizó que su prioridad es mantenerse enfocado en ayudar a su equipo. “Hay que seguir demostrando lo que uno tiene, seguir jugando el mismo béisbol”, apuntó.

Actualmente, Rosario lidera la liga en promedio de bateo con .340, ha conectado 32 imparables, es cuarto en carreras impulsadas con 19 y ocupa el quinto lugar en jonrones con cuatro, tras participar en 25 partidos esta temporada.

En su segunda campaña con las Estrellas, Rosario comentó que nunca ha ganado un título de bateo como profesional, aunque cree que aún tiene tiempo para alcanzar este logro. “Todavía no, pero queda mucho tiempo. Falta mucho béisbol. Creo que se puede ganar”, manifestó.

Su rendimiento ha comenzado a ser reconocido: la semana pasada fue elegido Jugador Más Valioso en la premiación oficial de LIDOM, correspondiente al período del 24 al 30 de noviembre. Durante esa semana, bateó para .643 (de 14-9) con dos jonrones, seis impulsadas, dos dobles, cinco anotadas y cinco boletos, acumulando 17 bases alcanzadas.

Sobre su disponibilidad para el resto de la temporada, Rosario indicó que planea seguir activo con las Estrellas. “Quizás sí. Esta vez estaré hasta que mi cuerpo me diga que pare, hasta donde me sienta saludable. Vamos a ver qué pasa de aquí allá, pero creo que sí, este año voy full”, afirmó.

El nativo de Juan Barón, en el sur del país, ha sido utilizado como tercero y cuarto bate en los últimos juegos, aunque aseguró que esto no afecta su enfoque en el terreno. “Es lo mismo. Uno va al plato a buscar un buen pitcheo y hacer buen contacto, no importa en qué lugar esté en la alineación. Mientras esté jugando, van a ver lo mejor de mí”, sentenció.

Rosario destacó que un mayor conocimiento de su propio estilo como bateador ha sido clave para su buen desempeño en comparación con la temporada pasada. “Creo que la selección de pitcheos y conocerme mejor como bateador me han ayudado mucho. Espero seguir así, seleccionando buenos pitcheos y haciendo buenos contactos”, declaró.

Finalmente, resaltó la unidad en el equipo de las Estrellas y cómo la comunicación con sus compañeros ha sido fundamental para obtener buenos resultados.