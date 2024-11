Le llaman "Saimon" pero es Simón

Desde que se anunció el premio al Jugador Más Valioso en la pasada temporada de la Lidom, causa interés la procedencia de Ronny Simón y ¿por qué le llaman “Saimon”?

Simón es un utility que pertenece a la organización de Tampa Bay, juega aquí para los Toros y desde que se ganó un puesto con los romanenses ha demostrado un alto nivel.

Sin embargo, la incógnita con Simón no es su calidad como pelotero, sino la realidad de su apellido y su origen.

Cuando Ronny jugó en Estados Unidos, al momento de ir al plato escuchó la narración del locutor cuando mencionó su nombre. El narrador dijo en inglés, “al bate: Ronny Saimon” y desde ese momento se quedó encantando con esa pronunciación del su apellido en ese idioma.

En el 2023, cuando regresó de las ligas menores, se reunió con el equipo de comunicaciones de los Toros y pidió que le llamaran “Saimon”.

“Mucha persona tienen esa confusión y yo he dejado que eso siga porque me gusta cómo se escucha. Después que uno llega a los Estados Unidos la pronunciación cambia. Mi familia me apoya con eso. Mi padre se ríe cuando me llaman así. Realmente es Simón”, dijo el estelar en una entrevista exclusiva con el Listín Diario.

Un pelotero de esta liga

Simón se perfila como “un pelotero de esta liga”. Una frase que se repite mucho entre los jugadores que vienen con frecuencia al invierno dominicano.

De forma común, ese tipo de jugadores combinan ciertas herramientas como la velocidad y la entereza en el juego. Los ejemplos sobran pero, para citar algunos Emilio Bonifacio. Junior Lake, Gustavo Núñez, Christian Adames y Juan Lagares son “peloteros de esta liga”.

Sin embargo, Simón tiene un valor añadido y es que muestra poder. El año pasado, el taurino pegó cinco cuadrangulares, 11 dobles y un triple.

“Siempre he tenido ese don de darle duro a la bola. Desde que era niño los escuchas me decían que tenía el bate rápido y me enfoqué en eso, llevar la pelota a las paredes”, sostuvo Simón, quien jugó en la sucursal de triple A con los Bulls de Durham el pasado año.

Simón es nacido en hogar cristiano. Fue criado en el evangelio y predica la palabra antes y después de cada juego.