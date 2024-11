“Abusadores”

Los Dodgers de Los Angeles firmaron al lanzador zurdo Blake Snell por 5 años y US$182 millones. Es un pitcher de 31 años de edad, así que le están comprando lo que le queda de “juventud” como pitcher.

Y como este club tiene tanto talento caro, algunos medios y fanáticos los tildan de un abuso, de un exceso, de una muestra de poder económico . Y algunos piden la intervención del comisionado para evitar “este abuso”.

De hecho, la nómina de los Dogers en 2024 fue registrada como la segunda más alta, con US$323 millones, detrás de los US$338 de los Mets de Nueva York.

¿Y por qué firman a Blake Snell, un ganador de dos premios Cy Young en su carrera? Lo hacen, porque lo necesitan pues su cuerpo monticular no ha estado bien.

Muchos recordarán cuando iniciaron los play off de este año, hace muy poco, se indicó que los Dodgers no tenían rotación pues el que no estaba lesionado estaba enfermo. También se dijo lo mismo antes de la Serie Mundial ante los Yanquis, aunque en el mundo de las apuestas ellos salieron favoritos contra los Yanquis.

Ganaron la serie mundial en forma fácil y fueron campeones.

Ahora, se dice que la rotación para el próximo año será explosiva: el japonés Yamamoto, Tyler Glasnow, quien terminó lesionado, pero debe retornar bien, y por ahí andan en recuperación posible Tony Gonsolin y Dustin May… Y está en planes que Shohei Ohtani retorne al montículo el próximo año, y queda pendiente qué hacer con Clayton Kershaw. Walker Buehler, gran figura, está en la agencia libre.

El contrato de 182 millones de dólares tendría un “bono” de 52 millones, algo que se explica poco, pero ellos (los gringos) sabrán como manejan su mercado económico. Demasiado dinero por bono.

El año pasado Blake estaba en la agencia libre y firmó el 19 de marzo, casi al final de los entrenamientos. Los Gigantes le dieron US$62 millones por 2 años, con una opción de abandonar luego del primer año. Así lo hizo, y por esto visitó nuevamente la agencia libre.

Fue ganador del Cy Young en 2018 con Tampa Bay (23-5, efectividad de 1.85) y 221 ponches. Y repitió en 2023, esta vez con San Diego, con 14-9 y 2.25, más 234 ponchados.

Es buena pieza esta firma, y los Dodgers usan el gran dinero que disfrutan. Así de simple.

UN POCO MÁS

Quedan algunos nombres relevantes en la agencia libre, que ha estado dormida. Entre ellos está el dominicano Luis Severino, además de Jack Flaherty (ex Dodger ), Corbin Burnes y Natan Eovaldi.

Blake Snell inició tarde su actuación de la pasada campaña y solo agotó 20 apariciones con San Francisco. Su record fue de 5-3 y 3.12 de efectividad en 20 presentaciones, incluyendo juego sin hit. Lanzò 104 innings con 145 ponchados… Tiene nueve años en las mayores y marca de 76-58 más 3.19.

Interesante el reporte al dìa sobre Juan Soto. Dice la prensa USA que Boston está subiendo sus esfuerzos, y que los Yanquis pudieran subir su oferta económica. La puja sigue, es una especie de subasta sumamente cara, y la decisión final llegaría en los primeros diez días de diciembre.

DE LIDOM

Se marcha Jordan Lawlar, el infielder del Licey, quien jugò un poco más de un mes. Tuvo promedio de .237 en 27 juegos y 93 turnos, 3 jonrones y 14 remolcadas…El debutó en Grandes Ligas este año con Arizona jugando poco.

Yermín Mercedes le pegó jonronazo al debutante liceísta Raul Valdes este miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Yermín, entró al juego con promedio de .154, 1 hr., en 26 turnos… Los Gigantes necesitan de su bate, a ver si se meten en el dinero.

Jorge Bonifacio, de los Gigantes (el hermano del Boni) tiene de 43-8, pomedio en .186 como jugador alterno.

¿Y Juan Francisco, el líder de jonrones de siempre en Lidom cómo le va?. El tiene de 6-0 con Licey, con 3 ponches.

Otro que ha estado flojo con Licey es el jardinero Cristian Pache, de 13-2 para .154.