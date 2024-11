A Judge no le molestaría que Soto gane más que él

A Aaron Judge no le molestará si el agente libre Juan Soto recibe un contrato más grande con los Yankees de Nueva York que el contrato de nueve años y 360 millones de dólares del capitán .

“No es mi dinero. Realmente no me importa, siempre y cuando consigamos a los mejores jugadores, que consigamos lo máximo que podamos, estoy contento con lo que sea”, dijo Judge el viernes, un día después de ser ganador unánime de su segundo premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. “Eso nunca ha estado en mi mente sobre quién recibe el mejor pago”.

Judge lideró las ligas mayores con 58 jonrones, 144 carreras impulsadas y 133 bases por bolas mientras bateaba .322 cuando Nueva York llegó a la Serie Mundial por primera vez desde 2009, sólo para perder ante los Dodgers de Los Ángeles .

Soto bateó .288 con 41 jonrones, 109 carreras impulsadas y 129 bases por bolas en su primera temporada con los Yankees y terminó tercero en la votación al Jugador Más Valioso, también detrás del campocorto de Kansas City, Bobby Witt Jr.

Soto, que es agente libre a los 26 años, se ha reunido con los Yankees, los Mets, los Dodgers de Los Ángeles y los Medias Rojas de Boston, y planea reunirse con los Filis de Filadelfia, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque las reuniones no han sido anunciadas públicamente.

No es probable que las negociaciones se intensifiquen hasta después del Día de Acción de Gracias.

Judge no ha hablado con Soto desde la Serie Mundial. Judge pasó por la experiencia de agente libre después de conectar un récord de 62 jonrones en la Liga Americana en 2022.

“Lo mejor es darles espacio a esos muchachos”, dijo Judge. “Hablé con él toda la temporada y sabe lo que sentimos por él y creo que lo más importante ahora es dejarlo hacer lo suyo con su familia, orar al respecto, hablar con la gente y tomar la decisión correcta para él y su familia”.

Soto se reunió el lunes con funcionarios de los Yankees en un hotel en el sur de California, un grupo que incluía al propietario Hal Steinbrenner, el presidente del equipo Randy Levine, el gerente general Brian Cashman, el mánager Aaron Boone y el asesor principal de operaciones de béisbol Omar Minaya.

“Tuvimos una buena reunión. Fue un diálogo muy sincero, de ida y vuelta, que duró un par de horas”, dijo Steinbrenner el miércoles.

Cuando se le preguntó qué tan seguro estaba de quedarse con Soto, Steinbrenner dijo: “No tengo idea. Estaremos en la pelea. Lo dejaré así”.

Soto y Judge ocuparon los puestos 2 y 3 en el orden de bateo de los Yankees en un récord de franquicia de 153 juegos, superando los 145 de Joe Dugan y Babe Ruth en 1923, según Elias Sports Bureau.

“Veo muchos lanzamientos”, dijo Judge. “Va a ser un turno al bate difícil frente a mí. Va a desgastar al lanzador allí mismo en la primera entrada, en los primeros 15 lanzamientos aproximadamente. Sí, creo que fue un gran impacto tener a un tipo así frente a ti.

“Si pudiera tener ocho Juan Sotos en la alineación conmigo, me encantaría”.

Después de la Serie Mundial, Judge pasó aproximadamente una semana en Tampa, Florida, donde los Yankees realizan los entrenamientos de primavera, y se reunió con Steinbrenner.

“Hablamos de muchas cosas, desde Juan hasta otros muchachos que están ahí y que creo que definitivamente podrían ayudar a este equipo”, dijo Judge. “Así que simplemente di mi opinión sobre un par de cosas”.

Judge dijo que cuando aceptó su gran contrato a fines de 2022, Steinbrenner quería tener una relación más profunda. Se han estado reuniendo cada una o dos semanas, y el lanzador Gerrit Cole ha desarrollado un intercambio similar con el propietario.

“Creo que simplemente tener esa relación me permite comunicarme con él sobre lo que veo, lo que siento, lo que veo con los muchachos, lo que veo contra otros muchachos contra los que jugamos”, dijo Judge. “Creo que es una parte genial, ya que creo que cuanto más comunicación haya entre los altos y bajos, todos serán mejores”.

El contrato de Judge es el cuarto más grande del béisbol, detrás de los acuerdos de Shohei Ohtani (700 millones de dólares) de los Dodgers, Mike Trout (426,5 millones de dólares) de los Angelinos de Los Ángeles y Mookie Betts (365 millones de dólares) de los Dodgers. Judge citó el ejemplo de su compañero de equipo Giancarlo Stanton, cuyo contrato de 325 millones de dólares fue el más alto cuando se unió a los Yankees antes de la temporada 2018, pero ahora está empatado en el noveno lugar.

“Aunque firmó uno de esos grandes megacontratos en Miami, una vez que llegó aquí no le importó el jugador mejor pagado. Solo quería buenos jugadores a su alrededor”, dijo Judge.

Al unirse a Mickey Mantle en 1956 como los únicos MVP unánimes de los Yankees, Judge le dio crédito a sus compañeros de equipo.

“Miras a cada uno de mis compañeros de equipo en esa sala y sabes que todos y cada uno de ellos influyeron en mí de una manera que me puso en esa posición”, dijo Judge. “Así que siempre será un premio de equipo en mi libro”.