Cuatro equipos le han ofrecido a Raúl Valdés

A los 47 años aún Raúl Valdés es una figura apetecible para los equipos de la Liga Dominicana.

Luego del anuncio de su despido de los Toros el lunes por la tarde, las llamadas de ofertas comenzaron a producirse una tras otras.

Valdés, quien admitió que le sorprendió la decisión del equipo romanense, ha recibido propuestas de cuatro equipos de la Lidom. Aseguró que hoy estaría tomando la decisión.

“La mayoría de los equipos me han llamado con interés de mis servicios. Estoy bien con el respaldo de la liga y que apoyen mi decisión de lo único que sé hacer que es jugar pelota”, destacó Valdés en una entrevista exclusiva con el Listín Diario.

El zurdo manifestó que Jesús Mejía, gerente general de los Toros, fue el encargado de darle la información de su despido.

“Él mismo me llamó y de una forma amigable me dijo que me iban a dejar libre para que pueda seguir jugando en esta liga. Yo no sé la razón ni por qué no me pusieron a lanzar pero le agradezco a los Toros la oportunidad”, sostuvo el cubano.

Valdés lleva 21 temporadas asistiendo a la pelota invernal. Duró 18 temporadas seguidas con los romanenses.

El zurdo sólo vio acción en un partido, ante los Tigres del Licey el pasado viernes. Fue azotado.

Lanzó dos entradas de cuatro carreras, tres boletos

Seguirá lanzando

Valdés quiere seguir arriba del montículo a pesar de este mal momento. Aseguró que “tiene buena salud y se encuentra bien para continuar con su legado”.

“La franquicia de los Toros era como mi familia, pero es el momento de pasar la página y seguir jugando pelota”, agregó.

Valdés lleva 21 temporadas en la pelota criolla. Comenzó en el 2003 con los Gigantes del Nordeste. En los dos años siguientes regresó con los Toros del Este, en ese momento Azucareros, y posteriormente, en el 2008 lanzó cinco partidos con los Leones del Escogido en la regular.

En el 2009 comenzó su matrimonio con los Toros.

Habló el gerente

La Junta Directiva de los Toros del Este, el cuerpo de Operaciones de Beisbol encabezado por el gerente general Jesús Mejía, coaches, jugadores y personal de oficina, agradeció de manera pública la entrega de Raúl Valdés.

“No hay palabras suficientes para describir lo que significa Raúl Valdés para la organización, sale como los grandes: por la puerta grande,” dijo Jesús Mejía.

“Agradecemos su entrega, pasión disciplina y dedicación a los Toros durante todos estos años, sin dudas el mejor lanzador en la historia del equipo, no tengo dudas de que en el futuro su número será retirado. Le deseamos lo mejor en lo adelante,” terminó diciendo el ejecutivo taurino.