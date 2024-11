Dominicana le gana 6-1 a Cuba en su debut en el Premier 12

En un partido que duró hasta la sexta entrada sin anotaciones, la República Dominicana debutó por la puerta grande en Premier 12 tras vencer a Cuba 6-1 en el Tianmu Baseball Stadium de esta ciudad, en lo que marcó el inicio de las competencias en el grupo B.

Los dominicanos encabezan su grupo junto con Japón y China Taipei todos con marca de (1-0), mientras que Cuba, Australia y Corea del Sur amanecieron con (0-1).

“Fue un tremendo juego por ambos equipos, en donde los lanzadores hicieron un excelente trabajo especialmente los abridores, nos mantuvimos en competencia todo el tiempo sin bajar la intensidad, nuestro bullpen hizo una labor fundamental, y que decir de los hit oportunos fueron claves para obtener la victoria”, comentó César Martin dirigente del equipo dominicano.

“Nuestros muchachos tomaron muy buenos turnos especialmente en la séptima entrada, Ricardo Céspedes peleó un turno que para mi fue la clave del juego, dos out y mantener el inning vivo y justo ahí fue que vino el bateador emergente y nos pudo dar la ventaja en esa entrada”, enfatizó Martin.

Wily Peralta transitó en 5 entradas y un tercio, en donde le conectaron 4 hits, otorgó 2 boletos, recetó 5 ponches y dejó su efectividad en (1.69) quien salió sin decisión, el triunfo se lo adjudicó Joely Rodríguez y Leodan Reyes cargó con la derrota.

“Al principio no sabía qué esperar del equipo cubano no conocía a los jugadores, pero después que me enfrenté a la alineación por primera vez pude hacer los ajustes, ya tenía una idea de donde a ellos les gustaba la bola, y por eso fue que después de la segunda entrada me vi más dominante, dijo Wily Peralta.

El partido llegó a la sexta entrada con blanqueada de ambos lanzadores, y un wild pitch de Joely Rodríguez en rol de relevo permitió que en la séptima entrada Alfredo Despaigne anotara desde la primera tercera base con la única carrera de los cubanos.

La respuesta de los dominicanos no se hizo esperar y la baja de la séptima Ricardo Céspedes puso a trabajar en exceso al relevista de Cuba, llegando a la inicial por boleto, luego Arismendy Alcántara conectaba sencillo al prado izquierdo para darle la pizarra a su favor, 2-1.

El equipo no se detuvo ahí y en el cierre de la octava el capitán Kelvin Gutiérrez anclaba en la inicial por bases por bola y pisó el home por sencillo del primera base Rainer Núñez, seguido de un doblete que se internó en el jardín derecho de Andretty Cordero y el partido se ponía 3 vueltas por 1.

Pero luego en la novena seguí el ataque de los dominicanos, abría Ricardo Céspedes con sencillo, Alcántara sin mucho esfuerzo llegó a la inicial por boleto, fue seguido de un sacrificio de Michael De León moviendo a sus compañeros y luego entraba una más para los quisqueyanos con un rodado de Frank Rodríguez y para culminar Kelvin Gutiérrez limpiaba las bases con triple entre los jardines central y derecho.

El segundo partido de los dominicanos será este jueves 14 de noviembre a las 6:30 de la mañana, hora de la República Dominicana, ante los dueños de casa el representativo de China Taipei en el Taipei Dome y ya fue anunciado el lanzador derecho, Pedro Fernández.

Todas las incidencias de los dominicanos y su participación en Premier 12 la pueden seguir en vivo a través VTV Canal 32 en el cable y para la radio en EXA 96.9.