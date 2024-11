Aficionados aguiluchos ovacionan a Yairo Muñoz y a Francisco Peña "en su regreso a casa"

El estadio Cibao se convirtió en un recital de reconocimientos a sus soldados del pasado en la dura batalla de la pelota invernal.

Durante el choque del martes entre Toros y Águilas, en las primeras apariciones al plato de Francisco Peña y el recién traspasado Yairo Muñoz, los fanáticos presentes aplaudieron de pie el regreso de los peloteros “al valle de la muerte”.

Yairo, que fue cambiado a los Toros luego de rumores de malentendidos entre el pelotero y la gerencia, volvió a jugar en el terreno donde estuvo como figura importante durante cuatro años.

Muñoz fue fichado por los Toros en el 2017. En ese mismo año vio acción en cinco juegos.

En cambio, Peña fue enviado a los Toros en abril de este año, un movimiento inesperado por las Águilas antes de que inicie la temporada regular.

El receptor aprovechó la ocasión para agradecer el gesto de los fanáticos que lo vieron competir por 15 temporadas.

“He entregado mi cuerpo y alma a este deporte y siempre he valorado el cariño y respeto que ustedes me han brindado. Ahora, en esta nueva etapa, seguiré jugando con la misma pasión que lo he hecho durante todos los años”, escribió el receptor en su cuenta de Instagram.

Ese partido terminó 7-6 en favor de los Toros, quienes igualaron con los Gigantes en segundo lugar y se colocan a medio de las Águilas.