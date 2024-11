Ayudando a Lidom

Dejo aquí algunas notas para el presidente de Lidom y sus equipos, respecto de varios temas y el actual campeonato.

1.- Los juegos están iniciando a las 7.30 de lunes a viernes, distinto a años anteriores cuando en algunos lugares se empezaba a las 7 o 7:15.. Hace tiempo se viene insistiendo de que el inicio de Lidom debe ser a las 7 PM.. porque se trata de un tema de “seguridad “ ciudadana… Ahora se ha incrementado la inseguridad porque ha aumentado esa “plaga” que se llaman los motoristas y nadie puede movilizarse caminando mucho espacio pues es un tremendo riesgo.. Y como los juegos por ahí están durando muchísimo, sería bueno bajar su hora de inicio a ver si finalizan al menos a las 10.30.

2do. Lidom debe exigir a la gente que le da servicio de transmisión que inviertan un dinerito en cámaras y equipos nuevos, a ver si mejoran el elemento de “ repeticiones”.. En algunos estadios esas repeticiones, cuando se reclaman, se ven más o menos bien, pero en la mayoría de los casos es muy pobre, se ven como vidrios “empañados” y las jugadas controversiales no se visualizan bien.

3ro. Vitelio Mejía debería revisar bien los detalles de la página web de Lidom, pues falta mucho por mejorar… Sobre todo ahora, que la liga está internacionalizando su “producto”.

VIDAS DESTROZADAS

Lo de Wander Franco está en la línea de aquellos peloteros que de alguna manera han destrozado sus vidas por incidentes fuera del terreno de juego.

Esos incidentes excluyen los accidentes de tránsito, que han sido motivo de tantas muertes de peloteros dominicanos, sin dejar de citar el hecho de que en muchos de esos casos está presente el factor “alcohol y fiesta”. Muchos toman el volante luego de una borrachera.

Hubo un famoso pelotero dominicano de Grandes Ligas, César Cedeño, cuya historia es conocida por la generación de entonces. Lo de Cedeño fue un feminicidio de los primeros famosos en el país.

Ocurrió el 11 de diciembre de 1973 cuando Cedeño estaba en un motel con la joven Altagracia de la Cruz, disparó su arma de fuego y ella murió. Tenía 22 años de edad y naturalmente le afectó su carrera y su relación con el país.

Wander Franco está metido en una encrucijada de líos con mujeres, y ahora con armas de fuego.

¿Podría también destrozar su vida de pelotero?.

BLANCO Y NEGRO: En un lado de la moneda, el presidente del Licey, Ricardo Ravelo, dice que ese club no volvería a participar en nada relacionado con la empresa Latin Events de Felix Cabrera y David Ortiz. Pero,dentro de tres semanas en Puerto Rico vuelven a jugar Licey-Aguilas, y no se ve cómo se pueden zafar de ese compromiso. Y aprovecho para recordar que hay un compromiso previo de que en el 2025, en Nueva York, jugarán Aguilas-Gigantes. Licey queda fuera de esa ecuación.

En el otro lado está el sabor dejado por los 50 mil dólares exigidos por Licey en compensación “por viajar en vuelo comercial en lugar de lo acordado, vuelo chárter”..Dizque la gente de Latin Events y su otro socio, el mexicano Pedro Zamora, están muy incómodos y contemplan estudiar una posible demanda a los liceístas que hicieron la exigencia. Me citaron el nombre de Emilio Bonifacio, cuya cuenta bancaria recibió el dinero (para repartirlo a los jugadores), pero también citan el nombre del gerente general Audo Vicente..¿Por qué?..Eso no me dijeron, pero su nombre también “suena”.

DE LIDOM: A casi un mes de haber empezado el torneo dominicano, ya se mueven nombres relevantes que ingresan a juego..Los Gigantes recibieron al jardinero Johan Rojas, jardinero central de Filadelfia Filis, y una estrella de la defensa, y también al infielder Noelvi Marte, quien puede jugar tercera y short… (Por cierto, el antesalista de los Gigantes, Kevin Gutierrez, anda con el equipo dominicano por Asia, en el torneo Premier 12). Dicen que la semana próxima entrará a juego José Siri, jardinero central también, pero cualquier de ellos puede moverse a una esquina.

- Las Aguilas dizque traen a José Caballero, short de Tampa, y quien es panameño.

- El Licey presentó ayer al jardinero Cristian Pache, moviendo a Emilio Bonifacio al bosque derecho. Y el gerente del Escogido, Luis Rojas, anunció un equipo de Serie Mundial para las próximas semanas..

Incluye a José Ramírez, el jardinero Tommy Pham, quien vendría de refuerzo, entre otros.. Se aprieta la liga, y el Leon ruge fuerte… (Rojas habló en el programa Diamante Deportivo, de Dominicana FM).

DE MLB

Dicen que Boston y Toronto se incorporan al evento que persigue a Juan Soto y sus 700 millones (ya los 600 millones casi no se mencionan)… Es interesante el caso, porque la estrella dominicana estará paseando por el resto del mes y un poco más..¿Los Yanquis? Están de “aguajeros”, para que luego no les digan sus fans que no participaron.

MILITARES: La final del baloncesto distrital anoche estuvo adornada de un gran movimiento militar. Todo eso se debe a la inconducta de los fanáticos, que provocan todo tipo de líos, incluyendo tiraderas de botellas y muchos puños de boxeo. Y no se puede decir que la instalación es pequeña pues eso no ocurre en el volibol.