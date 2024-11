Martes chismoso

La pista se ha puesto caliente en los últimos días, así que dediquemos este martes a los “chismes”.

DINERO: Américo Celado, presidente de la ACD, ha lanzado la voz de alarma porque en la final del baloncesto distrital está rodando dinero entre apostadores. Y dicen que esos apostadores son unos “urbanos”, que gustan del basket, pero también de las apuestas y estarían llevando cientos de miles de pesos a los juegos, en efectivo. Incluso se cita el caso de uno que regaló un gran fajo de billetes a un jugador bamesiano (refuerzo) que decidió un partido la semana pasada. Esto de las apuestas en el deporte es algo normal, pero nunca debe hacerse en la cancha de juego.

Está permitido en forma personal o en las bancas legales de apuestas.. Aquí, en el basket, se está haciendo en pleno juego, y eso es peligroso. También puede afectar a jugadores, árbitros, entrenadores y directivos. El jefe del basket distrital, Diego Pesqueira, es coronel y vocero de la PN, y de seguro meterá mucha autoridad para este 7mo. juego de esta noche. ¿Y cómo controlar la tradicional mala conducta y los pleitos de los fanáticos? Eso es bien difícil, aunque no imposible.

TITANES: Otra vez explotó Ricardo Ravelo, el presidente del Licey, contra Latin Events, pues parece que ya está “extenuado”. Dicen que los incumplimientos de Félix Cabrera en este evento superaron los del 2023, y que “jamás” volvería a llevar al Licey a una actividad con ese señor. Dice que del dinero prometido han recibido algo más de 1 millòn (entre Licey,Aguilas, Lidom), suma que debió estar cerca de los 4 millones. Esta bola “pica y se extiende” y no será fácil restablecer esa relación.. El problema es que Cabrera tiene dos rounds pendientes todavía con Lidom: 1) Aguilas y Licey los días 7 y 8 de diciembre en Puerto Rico y 2) Aguilas y Gigantes en 2025 en Nueva York…¿Qué sucederá con el compromiso del próximo mes en borinquen, se va a descalabrar, Licey no va?. Mientras, el señor Cabrera se ríe con la “muela de atrá” contando los millones que ganaron con los 30 mil fanáticos al Citi Field el pasado domingo.

OTRA VEZ: Ya se hace costumbre que Wander Franco aparezca en lío de faldas. Ahora es en San Juan de la Maguana, en un evento que incluye armas largas y cortas.. Como dice el refrán, “que Dios lo ayude”.

El MANAGER. Dice Aaron Boone, el manager de los Yanquis para el 2025, dice que lo fastidiaron mucho por la derrota en la Serie Mundial. No era para menos, caballero, usted apenas ganó un juego y lo hizo muy mal. No hay excusas, pero los Yanquis decidieron renovarle su contrato por un dinerito bien rendido (dicen que ganará 3.3 millones). Está contento porque en apariencia le darán participación en el diálogo con el voraz Scott Boras y Juan Soto, como parte de la contienda por firmar al jugador dominicano. Esto de ser manager está relacionado con tener el mejor talento, pero también depende mucho de la capacidad del dirigente de sacarle a cada quien lo adecuado y lo mejor. Y allá arriba está el tema de lograr la química ganadora para un equipo. ¿Cómo se logra eso? La pregunta de cada día es con quién firmará a Soto, y posiblemente sea el que facilite un contrato de US$701 millones (para echarle vaina al japonés). Hay diez equipos posibles.

NO PROBLEM: Dice la nota de Listín Diario que en los últimos 6 días en Lidom se han celebrado 2 partidos, uno el viernes y otro el sábado.. ¿El motivo, las razones? Por las tantas lluvias, que no dan tregua y porque habían tres equipos fuera, buscando dólares en Miami y Nueva York (y les fue muy bien)… Pero, eso no es difícil de recomponer porque solo son 6 clubes y se puede jugar todos los días.

EL SISTEMA. Mucho ruido ha causado lo declarado por los expeloteros Wander Madrigal y Pedro Minaya el domingo en La Hora del Deporte. Dicen ellos que la firma adelantada de jóvenes prospectos del beisbol se debe a un sistema podrido y que no hay nadie dando pasos para corregir eso…El problema es que el Gobierno y la MLB deben producir leyes y reglamentos en tal sentido..Mientras tanto, será un terreno fértil para tantos desmanes y corrupción.

NUEVO COACH: Se llama Pedro Guerrero y fue nombrado coach de bateo de los Marlins de Miami. Había tenido experiencias con Filadelfia y Dodgers y no es familia del exjugador del mismo nombre.

FINALISTAS: Se colaron tres dominicanos como finalistas a los premios de lo mejor MLB , de acuerdo a los votos de los periodistas.. Juan Soto está para el MVP, pero ese premio quedaría en manos de Aaron Judge… Emmanuel Clase para el Cy Young y el favorito casi unánime es Tarik Skubal, el zurdo de Detroit, está el pitcher Luis Gil, con amplia posibilidad por encima de Colton Clowser, de Baltimore, quien tiene números bajitos.. Y también el americano Austin Wells, con descendencia dominicana, para el novato del año, pero sin oportunidad. Esos premios se anuncian a partir del próximo lunes 18.