Escogido arrasando, los demás “pujando”

Habiéndose jugado un 35% del calendario de la Serie Regular Lidom, se produce una gran diferencia entre el primer lugar Leones del Escogido y los demás clubes. Su marca es envidiable, 14-4, y hasta ahora la dirigencia de Alberto Pujols ofrece tremendo resultado.

El Escogido domina fácil, al extremo de que el segundo lugar, ocupado por Licey, está a una distancia de 4 y medio, que es significativa en una etapa tan temprana. El club rojo ganó sus primeros 6, luego tuvo una pequeña racha de 3 derrotas, pero la recuperación fue inmediata. Desde entonces han ganado 8 de diez y 4 seguidos, sencillamente espectacular.

Licey tuvo un gran momento, pero dio pasos hacia atrás el pasado fin de semana cuando perdieron n dos corridos ante las Águilas. Su marca de 9-8 no impresiona, pero tienen buen escenario para recuperarse (a pesar de volvieron a perder de las Águilas en Nueva York), pero eso no “vale”.

Las Águilas, en el cuarto lugar con 7-9, están recuperadas en su record y en su ambiente y ánimos. Porque su nuevo manager Yadier Molina tiene marca de 5-2 (aquí), y les ha creado un escenario de equipo ganador. Falta mucha tela por cortar, todavía.

Las Estrellas Orientales, que también se fueron de “vacaciones pagadas” para Miami el fin de semana, tienen 8-9 y buscan el ingreso de nuevos peloteros este mes… Uno de ellos es Robinson Canò, quien ya está poniéndose en forma, y se espera para fines de noviembre. Ayer se dejó ver en el baloncesto del Distrito (porque ir al básquet DN está de moda entre los peloteros, no se sabe por qué).

Los Gigantes del Cibao están en problemas, tienen 5-10 en el 5to. puesto, han perdido dos seguidos, primero de los Toros, luego del Escogido.. Ya está de vuelta su manager Wellington Cepeda, y posiblemente su gerente Pipe Urueta, quien parece consiguió trabajo con los Vigilantes de Texas, según noticias de la prensa USA. Urueta sería coach de la banca en Texas, y Skip Schumaker, su jefe en los Marlins, asumiría un rol de asistente del presidente.

Y finalmente están los Toros y su nuevo manager Carlos Febles, quien debutó el viernes con un triunfo ante los Gigantes. Los Toros tienen 6-11, pero están cerca de Águilas, y Gigantes. Deben apresurarse a meterse en racha para volver a la competencia. Tienen 2-8 de sus últimos 10.

LOS TITANES: Finalmente fue buen público al juego de Licey y Águilas en el Citi Field.. Cuando empezó el juego la asistencia estuvo bien, pero no sobresaliente, lejos de lo del año pasado, por lo que se pudo apreciar en TV.. Pero luego entró mucha gente a ver el espectáculo artístico, con mucha gente famosa, y ahí la gente de Latin Events cuadraron sus chelitos…La asistencia reportada fue algo más de 30 mil, un “palo”…

Todavía faltan dos partidos más en Puerto Rico, los días 7 y 8 de diciembre. Y eso no está lejos. Licey pierde allá, no sabe ganar en los “países”, pero se beneficia en las finanzas con el ingreso de muchos millones, y eso es bueno. Dicen por ahí que el béisbol es un negocio y yo lo creo. Imagino que en borinquen, isla musical y cherchosa, usarán la misma estrategia de Nueva York: muchos cantantes famosos y de seguro llenaràn el estadio Hiran Bithorn, que tiene 18 mil asientos… No como el Citi Field, con más de 40 mil..

LOS 50 MIL: Un caso extraño sucedió alrededor de Licey, Emilio Bonifacio y Latin Events. La historia es que originalmente se había establecido que se dispondría un avión chárter exclusivo para los dos equipos, Licey-Águilas, que habían aprobado hacer el viaje juntos (aunque se tienen tirria). Pero, luego de la cancelación de los dos juegos en Yankee Stadium,los dueños de Latin Events decidieron tomar otro rumbo: acordaron en la línea Jet Blue un negocio de intercambio de publicidad, y los dos clubes ( grupos de 40 cada uno), viajarían cada quien por su lado. Lo hicieron la madrugada del sábado, las Águilas desde Santiago, el Licey por Santo Domingo.

Pero, Licey decidió pedir una compensación económica de 50 mil dólares para sus jugadores porque no irían en chárter, si no en vuelo comercial. ¿Qué sucedió? Que el dinero fue aprobado y depositado a una cuenta del capitán Emilio Bonifacio, para este repartirlo a los demás. La primera suma fue de 40 mil, pero no hubo màs noticias de lo restante 10 mil.

Lo extraño del caso es que las Águilas No pidieron compensación, y se contentaron con lo acordado en principio. Pregunté al abogado Julio Cury si no harían una declaración sobre este tema, y me dijo que sería luego del juego del domingo. Así que espero algo.

De Lidom .- .- La lluvia sigue “activa” en el país y se mantiene la suspensión de los juegos, como ayer en el Quisqueya entre Gigantes y Escogido… Este lunes solo hay un juego señalado, Gigantes vs. Toros, y la actividad se reanuda normal este martes cuando regresen los vacacionistas.

.- Los Gigantes firmaron al carismático Yermin Mercedes, quien puede jugar la inicial, jardines, y ser designado. Yermin ha jugado aquí para Licey, su club original, y para los Toros.. En el verano jugó para los Saraperos de Saltillo, en México, pegando 11 jonrones y promedio de .300.

DE MLB.-

Ya los Marlins de Miami tienen nuevo manager. Se llama Clayton McCoullough y era coach de primera base de los campeones Dodgers de Los Angeles…Dieron bola negra a toda la gente de la organización. Tiene 44 años de edad y fue cátcher en las ligas menores.

Ahora tienen un show alrededor de un nuevo lanzador japonés llamado Roki Sasaki, tan solo tiene 23 años de edad y 4 años en la liga de Japón. En 414 innings ha ponchado 524, así que podría ser un fenómeno. Dicen que pudiera unirse a sus compatriotas Yoshinobu Yamamoto y Shohei Ohtani en los Dodgers.