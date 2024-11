Sanó sobre incidente con el Licey: “Si vuelve a ocurrir me volveré a meter. No dejaré a Tatis solo”

El toletero de las Estrellas Orientales, Miguel Sanó, se refirió al incidente ocurrido en el juego del martes contra los Tigres del Licey, e indicó que tomó una actitud agresiva debido a la conducta del lanzador Radhamez Liz, la que calificó como una falta de respeto.

Sanó, quien fue compañero de Liz durante varias temporadas con las Estrellas, sostuvo que Liz le faltó el respeto al dirigente Fernando Tatis, a sabiendas de lo bueno que ha sido el mánager con él durante toda su carrera.

Video El lanzador Radhamés Liz, de los Tigres del Licey, confrontó al manager de las Estrellas Orientales, Fernando Tatis Sr



“Liz le faltó el respeto. Tatis siempre lo ha querido como un hijo, le ha ayudado mucho en su carrera, por lo que está muy mal que él quiera ir a encima de él a querer golpearlo”, sostuvo Sanó.

El tercera base de los paquidermos admitió que no se arrepiente de tomar la actitud que mostró, por el hecho de que siempre va a estar para su mánager y sus compañeros, e incluso volvería a hacerlo si se repite la ocasión.

Video Resumen del partido entre Estrellas y Licey del pasado 5 de noviembre



“Obviamente es algo que uno no quiere que pase, pero si vuelve a ocurrir otra vez me van a ver ahí metido. No voy a dejar a Tatis solo”, añadió.