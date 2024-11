Águilas aplastan 16-5 a los Toros del Este con dos Hrs. de Aderlin Rodriguez y 1 de Julio Rodríguez

Aderlin Rodríguez disparó dos cuadrangulares y empujó cinco carreras, mientras Yadiel Hernández pegó tres hits, incluyendo un doblete productor, y a la fiesta se unió Julio E. Rodríguez con un jonrón con las bases llenas, en la victoria de las Águilas Cibaeñas 16-5 sobre los Toros del Este, en un partido jugado la noche de este miércoles en el Estadio Francisco Micheli, correspondiente al torneo 2024-25 de la Liga Dominicana de Béisbol.

A Rodríguez -en su tercer juego viendo acción como aguilucho- pegó sus jonrones número 14 y 15 en su historial en LIDOM, los conectó en sus primeros dos turnos del choque, con el primero contribuyó a que las Águilas tomaran distancia 3-0 en la segunda entrada, en la cual el cubano Hernández se había encargado de traer al plato la primera vuelta amarilla mediante a un batazo de doble mérito para motorizar la ofensiva. Julio E. Rodríguez desapareció la pelota con tres compañeros a bordo enfrentando a Chester Pimentel en el quinto episodio.

El triunfo de las Águilas fue el primero de la temporada contra los Toros y sirvió para mejorar su récord a 7-9, ocupando la quinta posición, Los taurinos han perdido sus últimos siete partidos y desmejoraron su marca a 5-11, en el último lugar.

El dirigente aguilucho, Yadier Molina, puso su marca personal en 5-2 al frente del equipo.

Braulio Torres-Pérez (2-0) abrió por los amarillos y obtuvo su segunda victoria de la actual estación gracias a jornada de cinco actos de una carrera, dos hits, un boleto y tres ponches. La derrota fue para Paolo Espino (0-2) al tolerar cinco anotaciones en tres entradas y un tercio, permitió cinco hits, no dio boleto y ponchó uno.

Por las Águilas también lanzaron: Nathanael Heredia que permitió cuatro carreras y no sacó out en el sexto capítulo; siguió Nick Wittgren con 1.1 entradas en blanco; Welinton Herrera sacó dos out en el séptimo acto; Rodrigo Benoit tiró cero en el octavo inning y Luís González lanzó el noveno episodio en blanco para sellar la victoria.

El relevo de los romanenses fue de Luís Santos, permitió una vuelta en dos tercios de entrada; Félix Peña aceptó cinco carreras en dos tercios; C Pimentel permitió un jonrón en un tercio; Joe Corbett (6) y Adam Ottavino (7) tiraron sendos ceros; José José, luego de tirar cero en el octavo, permitió tres carreras en el noveno y Rafael Dolis toleró una vuelta en dos tercios de entrada.