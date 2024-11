Molina, enfocado en las AC no piensa en Cooperstown

Muchas expectativas rodean al nuevo manager de las Águilas Cibaeñas, Yadier Molina, y una de ellas es su posible elección al Salón de la Fama de Cooperstown.

Molina estará en las boletas del salón de la fama por primera vez en enero del 2027 y se estima será el segundo receptor y sexto boricua en escalar la montaña de los inmortales.

“Si pasa créeme que me lo disfrutaré al máximo pero ahora mismo no estoy pensando en eso. Las cosas que no están en mis manos se las dejo a Dios”, manifestó Yadier en una entrevista exclusiva al Listín Diario.

Por ahora son 19 jugadores latinos que han ingresado la inmortalidad. Se espera que, además de Molina, también ingrese el portorriqueño Carlos Beltrán y el dominicano Albert Pujols.

Yadier Molina jugó 19 temporadas con los Cardenales de San Luis. Ganó 9 guantes de oro, cuatro de platino y dos bates de plata.

Además, ganó en dos ocasiones la Serie Mundial y participó en 10 ediciones del Juego de Estrellas.

Dentro de las actividades que intervienen a Molina está su participación con la selección de Puerto Rico para el Clásico Mundial, donde será dirigente por segundo evento al hilo, y por supuesto, la estadía que lleva en Santiago con el club aguilucho.

Molina está sustituyendo a Manny García, quien fue despedido del puesto de dirigente tras comenzar la temporada de Lidom con 2-7.

Ahora, con un nuevo grupo, las Águilas llevan récord de 4-1 y vencieron en días seguidos a los Tigres del Licey.