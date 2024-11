Yadier Molina ha recibido ofertas para dirigir en MLB

El vuelo de dirigente de Yadier Molina no se limita a las Águilas Cibaeñas, el boricua también piensa timonear en la MLB, próximamente, según declaró en entrevista exclusiva con Listín Diario.

Molina, quien en su carrera como receptor de Grandes Ligas acumuló credenciales para ser miembro del Salón de la Fama, manifestó que el año pasado fue tomado en cuenta para estar al frente de una organización de las mayores. Molina declinó la oferta por “opciones personales”.

“Es algo que está en carpeta, pero aún no he tomado la decisión. Recibí la oferta y no se llegó a un acuerdo, además, quiero seguir preparándome, aprendiendo de otros dirigentes antes de asumir ese reto”, destacó Yadier, quien fue llamado para sustituir a Manny García, ex dirigente de las Águilas Cibaeñas cancelado con marca de 2-7.

Molina ganó sus dos primeros juegos de manager, y este fin de semana, sábado y domingo, enfrenta al Licey. La entrevista fue realizada antes del partido del sábado en el parque Quisqueya.

Sobre su estadía con las Águilas, Molina aseguró que “van por buen camino” ya que los nuevos jugadores están entendiendo el mensaje que éste le quiere transmitir como dirigente.

Explicó que todavía tienen tiempo para compenetrarse y apoyase como equipo.

Además de Molina, en el cuerpo de coaches amarillo hay distintos personajes “del aguilismo” que contribuyen al grupo de peloteros y también al nuevo timonel.

Yadier, quien ya tiene experiencia como manager, agradeció a los directivos de las Águilas por incluir a jugadores de renombre a su alrededor.

“Todos estamos bien motivados y empujamos a la misma dirección. Todo el staff de coaches conoce muy bien la liga y que es un honor estar en una misma oficina con ellos”, añadió Molina, quien duró 19 años con los Cardenales de San Luis.

Miguel Tejada, Rafael Fulcar, Luis Polonia, Carlos Gómez, Ricardo Nanita y Melkis Cabrera son parte de los ex jugadores de las Águilas que ahora acompañan a Yadier dentro del dogaut.

Serie de Titanes

Los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas protagonizarán la “Serie de Titanes” que ahora se efectuará en Puerto Rico para el 7 y el 8 de diciembre.

Los dos encuentros serán en el Hiram Bithron Sosa.

Sin embargo, esos partidos coinciden con el fin de semana de estrellas de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, o mejor conocida como Liga Roberto Clemente.

Molina aseguró que ambos clubes darán un buen espectáculo. Adujo que llevar la pelota dominicana a Puerto Rico es una gran idea.

Sobre la coincidencia con el fin de semana de estrellas dijo que “se acababa de enterar”.