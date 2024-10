Collar de un fanático le sirvió de amuleto de la suerte a Starling Marte

Starling Marte se acercó al plato con un regalo de un fanático de 12 años.

Bateando con corredores en las esquinas en la octava entrada del Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Marte llevaba un collar naranja, blanco y azul que le regaló un niño de 12 años, Simeón.

Marte conectó un sencillo productor para su cuarto hit y tercera carrera impulsada del juego en una victoria de los Mets de Nueva York por 12-6 sobre los Dodgers que forzó un Juego 6 en Los Ángeles.

"Por lo general, en la octava entrada empiezo a lanzar las pelotas a los fanáticos porque quiero que los niños se vayan con un poco de memoria. En la quinta entrada, un fanático estaba tratando de llamar mi atención", dijo Marte a través de un intérprete. "Y en la séptima u octava entrada terminé tirando la pelota y me dieron el collar. Y en mi siguiente turno al bate terminé recibiendo un hit allí. Me quedé mirándolo. Así que me lo quedé. Pero fue un momento muy especial".

Marte, de 36 años y dos veces All-Star, batea .409 con cuatro carreras impulsadas en la serie y .310 con nueve carreras impulsadas en 12 juegos de postemporada.

"Ha estado haciendo los collares por un tiempo para amigos, y había estado tratando durante algunas entradas de darle uno a Starling", escribió el padre de Simeon, Andrew, en un correo electrónico, pidiendo que no se usara el apellido de la familia. "Estaba tan emocionado cuando lo tomó y luego se lo puso".