Ramón Laureano dice que jugará 15 o 20 juegos con Escogido y luego en Round Robin

La felicidad podría “durar poco”.

El estelar jardinero de los Leones del Escogido, Ramón Laureano , afirmó que planea jugar de 15 a 20 partidos en el inicio de la temporada, para luego volver en un posible Round Robin.

Laureano, quien llegó a los Leones vía cambio desde los Tigres del Licey durante la temporada muerta, indicó que su plan es tomar un descanso, pero sin dejar las actividades para volver “ready” en la etapa semifinal.

“Estoy tratando de jugar de 15 a 20 juegos ahora y luego tomar un reposo de béisbol, pero sin dejar de estar acción, y después tratar de jugar en el Round Robin, entendiendo que no puedo bajar la intensidad”, sostuvo Laureano.

El toletero de 30 años de edad, añadió que se toma muy enserio la temporada, razón por la que aunque tome un descanso, se mantendrá ready para cuando vuelva su producción no esté mermada.

“Realmente porque uno sea ‘grandes ligas’ no quiere decir que hay que tomar la cosas como si no fuese enserio. Cuando vuelva para el round robin quiero estar ready, porque esta es una liga que si no estás en time alguien ocupa tu puesto”, dijo Laureano.

El jardinero de los Bravos de Atlanta en Las Mayores, indicó que decidió integrarse temprano en la temporada para no perder tiempo, y no desaprovechar que se siente en buenas condiciones, producto de estar en acción hasta hace poco más de dos semanas.

“No quería estar haciendo nada en mi casa, entonces no puedo permitir que mi cuerpo se ponga flojo, por lo que mejor decidí sacarle provecho a que me siento caliente”, sostuvo.

Laureano terminó jugando como regular en los Bravos de Atlanta, siendo clave para que el equipo pudiera hacerse con un puesto en la postemporada.