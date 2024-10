El problema es Dinero

No hay que darle muchas vueltas al asunto de la Serie de Titanes, supuesta a celebrarse en Nueva York entre Licey y Aguilas en noviembre. Listín Diario estuvo llevando el tema por unos 4 meses, iniciando con el anuncio de que Lidom pretendía auto-montar el evento.

¿Y por qué? Porque habían quedado decepcionados de la empresa de Félix Cabrera, Latin Events, en especial por supuestos no cumplimientos.

Fue tan evidente el desencanto, que surgió a la palestra pública la posibilidad de que Lidom hiciese caso a un proponente alterno, el cual surgiría más adelante en la persona de un abogado de Nueva York (Stanley Schlin), sin ningún tipo de “pedigrí” en estos menesteres.

De ahí surgió el famoso artículo 17, que permitía a Latin Events igualar cualquier otra oferta, y por ah í Lidom amarró a Cabrera y su gente. La segunda propuesta subió las ofertas de dinero a Aguilas, Licey Lidom al doble, y Latin Events aceptó hacerse cargo.

¿Fue esto un error?. Viéndolo ahora sí, porque hay un tremendo lío, y no de organización. El problema ahora es económico dicen distintos actores.

El tema es que la venta de taquillas en Yankee Stadium y en Citi Field está por debajo, no ha despertado el entusiasmo de la primera vez, y las razones parecen ser obvias. 1ro. Esa serie no es novedad ahora pues ya sucedió el año y ha estado precedida de enfrentamientos entre las partes, incertidumbres y otros factores negativos. Y en 2do. Lugar, dicen ahora que los Yanquis están concentrados en play off, en llegar hasta la serie mundial, y le están presentando poca atención.

Dicen que la demanda de boletas está muy baja, y por ahí surge la preocupación. Se corre el riesgo de que si se monta la serie la asistencia sea bajita, y en consecuencia se pierdan varios millones de dólares.

Están metidos no solo Cabrera, también David Ortiz y el mexicano Pedro Zamora.

¿Podrían suspenderla? Algunos dicen que sí, pues las partes no tienen ahora mismo afinidad de sentimientos alrededor del proyecto.

EMPATADOS: Claro que los Mets reaccionaron bien temprano ante los Dodgers, luego de perder por pela de 9-0 el domingo. Comenzaron en el primer inning con jonrón solitario de Francisco Lindor, y más adelante, en el 2do. Inning, cuando marcaron 5 y pusieron la pizarra 6-0. Al final ganaron 7-3, y ahora van a Nueva York para celebrar 3 partidos allí.

UN POCO MÁS

- La victoria de los Mets sobre Dodgers rompe una racha de 33 ceros seguidos por parte del pitcheo de Los Angeles, que habían empatado una racha similar impuesta por Baltimore en 1986.

- Los dos abridores del partido de Mets y Dodgers fueron polos opuestos.. Solamente fue válido el de los Mets, Sean Manaea, porque los Dodgers usaron un Opener.. Manaea, zurdo que tiró juego sin hit en 2018 lanzando para Oakland, tiró 5 innings de 2 hits, pero 4 bases por bolas, y 7 ponchados, 2 carreras. El daño principal se lo hizo Max Muncy con jonrón de dos carreras.

- Los Mets le robaron el privilegio de locales a los Dodgers, pues los próximos tres juegos de la serie serán en Citi Field, Nueva York.

-Se pudiera decir que los Yanquis no tuvieron problemas en ganar su primer juego ante los Guardianes de Cleveland. El marcador final fue 5 por 2, y los héroes fueron visibles.. En el pitcheo, el iniciador Carlos Rodón con 6 hits de 3 hits, 1 carrera, 9 ponchados, 0 base por bolas.. Y el relevista Luke Weaver, quien detuvo una rebelión del octavo inning haciendo dos outs. En el noveno, no tuvo muchos problemas y sigue siendo una gran sorpresa para los Yanquis. Sacó los últimos 5 outs en línea.

- En la ofensiva, Juan Soto pegó jonrón en su primer turno del segundo inning, y más adelante Giancarlo Stanton uno más para poner el marcador 5-1 a ese instante del 7mo. inning. Los Yanquis son favoritos.

NOTAS DE LIDOM

Starling Castro estará jugando la primera base de las Aguilas, y Yairo Muñoz estará en tercera….. Luis Urueta, gerente de los Gigantes, estará en uniforme como coach de banca del manager Wellington Cepeda… No veo la necesidad pues el equipo debería tener personal calificado para tales funciones… En otro sentido, si las cosas van mal y hay que cancelar al manager, sería la primera vez en la historia de beisbol que un coach cancele al manager..?No es una locura?.

Pipe Urueta , además, es noticia porque está sonando para ser entrevistado como posible manager de los Marlins de Miami.. El colombiano está viviendo días de ensueño.