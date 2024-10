Lunes caliente

Es cierto: el fin de semana significó una gran producción de situaciones calientes y a veces chismosas. El asunto no se queda en la tristeza que embarga a muchos porque sus clubes favoritos de MLB fueron eliminados, especialmente los casos de Filadelfia y San Diego, que tenían muchos seguidores locales.

Este domingo, por cierto, en La Hora del Deporte TV pudimos conversar con José Mota (el hijo de Manuel), sobre dos tópicos relevantes que conciernen a los Dodgers:

1ro. Mota dice que lo sucedido en el terreno de juego entre Manny Machado/Jack Flaherty y Fernando Tatis Jr., ahí mismo se queda. “Son cosas del béisbol y no pasan de ahí”.

2do. Sobre la posibilidad de que los Dodgers entren en el mercado detrás de Juan Soto, luego de la serie mundial, dijo que “los Dodgers nunca están fuera de ningún mercado si les interesa un jugador”. ¿Soto y Ohtani juntos?

PUERTO PLATA: Respecto de lo sucedido en Puerto Plata este fin de semana, hubo lo siguiente:

.- Con el juego Licey-Gigantes en desarrollo se fue la luz, pero no había planta de emergencia. Los organizadores no previeron eso y no alquilaron una planta, tomando en cuenta que estaría el presidente Luis Abinader. Pero al instante del apagón Abinader se había marchado.

.- Dicen los chismosos que el señor José Ignacio Paliza, secretario de la presidencia y promotor de la franquicia de Puerto Plata para Lidom, tiene doble “cuerda”. De un lado, no le gustó para nada que las Águilas no asistieran a un compromiso previo para jugar contra Licey, pero esos motivos nunca fueron dados a conocer públicamente. Y también, porque la gente de Lidom no está poniendo mucho caso a eso de que esta ciudad sea una 7ma. franquicia, a corto plazo.

SERIE DE TITANES: Un periodista de Puerto Plata entrevistó a Vitelio Mejía, presidente de Lidom, sobre la Serie de Titanes, y su respuesta no fue muy religiosa. Según el vídeo que circula en redes, Vitelio dice que hay “gente que está cumpliendo con lo pactado, pero otros no”.

Sobre esto, el abogado de Latin Events , Julio Cury, expresa un gran reclamo contra Vitelio, porque éste no responde mensajes ni llamadas a asuntos relativos al montaje. Y les cuento que dicho montaje no va bien porque la venta de boletas no es ni parecida al año pasado. Hay crisis de demanda, al extremo de que la serie podría peligrar.

DE SAN PEDRO: También llamó la atención la noticia de que los trabajos del Estadio Tetelo Vargas estarán unos días atrasados, y las Estrellas iniciarán la campaña jugando fuera sus cinco primeros juegos. Eso no es nada del otro mundo, pues esas labores han sido profundas y empezaron hace pocos meses. Antes, en el pasado, las Estrellas habían jugado en el Francisco Micheli de La Romana, incluyendo juegos de postemporada.

TITANES: En el caso de la Serie de Licey-Águilas en Nueva York, me cuentan que finalmente el mexicano Pedro Zamora entró como inversionista, así que ahora tienen muchos pesos pesados. Está el jefe Félix Cabrera, y también David Ortiz, quien metió unos chelitos fuertes en la empresa como socio. Un problema serio por allí es que los equipos de Nueva York están muy ocupados en sus metas de llegar hasta la serie mundial, y ese palé tiene muchas posibilidades de que se cumpla. Este año, los dos clubes jugarían en Yankee Stadium los días 8 y 9 de noviembre, y el domingo 10 en Citi Field, de los Mets.

EL PLAN: Dice una teoría que en el béisbol , cuando llegan los playoffs, se hacen planes especiales contra los mejores de cada alineación, y por tal motivo las “estrellas” batean poco.

ACTUACION EN POSTEMPORADA (no incluye juego del domingo).

NEW YORK METS: Francisco Lindor promedio de .259, pero ganó el partido decisivo con jonron de bases llenas ante Filadelfia. Starling Marte batea para .200, pero 5 remolcadas. Pete Alonso para .273, 3 jonrones, 6 impulsadas, y Mark Vientos para .429 , 2 jonrones, 7 empujadas.

DODGERS DE LOS ANGELES: Teoscar Hernández tuvo tremendo jonrón en el partido decisivo, puso el marcador 2-0 y facilitó las cosas. En total, par de cuadrangulares con 7 remolcadas. Mookie Betts, batea .222 , 2 Hrs., 3 remolques, Shohei Ohtani para .200, 1 Hr., 4 empujadas con 10 ponches en 20 turnos. Muy pobre.

PADRES DE SAN DIEGO: Fernando Tatis Jr. promedio en .455, 4 jonrones, 7 empujadas en 26 turnos. Manny Machado solo .179, 1 Hr., 4 remolcadas, y Luis Arraez .226 y más nada.

YANQUIS NEW YORK: Giancarlo Stanton ha sido el principal bate con .375, 1 Hr, (que ganó un juego), 4 empujadas.. Juan Soto .286, 0 Hr., 2 empujadas, y Aaron Judge .154 , 0 en todo, de con 2 hits en 12 turnos.

Otros casos relevantes: Ramón Laureano, de Atlanta, de 8-0, J.T. Realmuto, de Filadelfia de 10-0, Gunnar Hernderson, de Baltimore, de 7-0 y Gio Urshela, Atlanta, de 6-0.

Muchas de estas malas actuaciones influyeron en la eliminación de sus clubes.

FAVORITOS: En las dos series por el campeonato de la liga, Dodgers salen ligeros favoritos ante los Mets, y Yanquis amplios favoritos ante Cleveland.

Ya veremos por donde habrá sorpresas.

