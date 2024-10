¿Qué nuevo traen las Águilas Cibaeñas?

Hay equipos que ser campeones les urge más que a otros, aunque suene ilógico.

Un ejemplo claro son las Águilas Cibaeñas, quienes a pesar de que “solo” tienen tres años sin ganar, da la sensación de que para sus fanáticos parecen 10. Y no es para menos.

En los últimos tres campeonatos, el equipo santiaguero ha visto como su acérrimo rival se ha coronado dos veces, sacándole par de títulos de ventaja, y a eso debe sumarse que el hecho de no clasificar al round robin el año pasado agudizó aún más la desesperación por volver a levantar la copa.

Entonces, surge la siguiente pregunta:

¿Cómo vienen las Águilas?

Las cuyayas empezarán la temporada con un nuevo dirigente, Manny García, quien en una entrevista para LISTÍN DIARIO aseguró que las Águilas mejoraron en todo lo que fue una debilidad la temporada pasada.

“No hay dudas de que lo que falló el año pasado fue el pitcheo y la defensa, por eso la gerencia se esforzó para poner los mejores brazos posibles para iniciar la temporada, conjuntamente con el trabajo que los muchachos han estado haciendo en la defensa. Todo eso, mejorando también a la ofensiva, que sí se vio bien el año pasado”, dijo García.

Durante la temporada muerta las Águilas incorporaron a dos lanzadores zurdos con la esperanza de que sean de gran ayuda: el relevista Luis González vía agencia libre y el abridor Enny Romero, quien llegó en cambio desde los Leones del Escogido.

“Nuestro cuerpo de pitcheo promete mucho. Teniendo a un Romero saludable que va a estar desde el primer día, e importados como Braulio Torres, Vladimir Gutiérrez, Tyler Viza, Michael Kelly y otros más, nos da la garantía de que con esos lanzadores más la sólida ofensiva que tenemos ganaremos muchos partidos”, sostuvo el dirigente.

García también destacó la presencia en el bullpen de veteranos como Pedro Strop y Richard Rodríguez, además de otros nativos y refuerzos que completan el cuerpo de relevo.

¿Un trabuco?

Si hay algo que luce como la principal fortaleza de las Águilas, es su ofensiva.

El mánager afirmó que tener nombres de tanto peso para un primer día de temporada lo llena de bastante ilusión.

Entre los jugadores que las Águilas tendrán disponibles para el primer día se incluyen los siguientes por posición.

Receptoría: Michael Pérez, Carlos Paulino y Julio Rodríguez

Infield: Yairo Muñoz, Starlin Castro, Jonathan Villar, Andretty Cordero, y el refuerzo J.C. Escarra.

Jardines: Jerar Encarnación, Juan Lagares, Yadiel Hernández, Vladimir Restituyo y Gilberto Celestino.

Caso Jonathan Villar

La temporada pasada el campocorto “fue apartado” tras una indisciplina del jugador, pero aparentemente eso ya es una página pasada.

“Villar es un gran activo para nosotros, todo el mundo sabe la calidad que tiene como jugador, se integró muy temprano, y todos los muchachos están muy contentos con él. Estamos muy unidos, y enfocados en pujar para el mismo lado”, concluyó el capataz amarillo

¿Manny siente presión?

“El que diga que no siente presión es porque entonces no ha comprendido la magia del béisbol. Siempre hay una ligera presión, pero el hecho de que estoy en un equipo muy unido me ayuda a que todo sea un poco más fácil. Habrá altas y bajas, pero vamos a vencer”.