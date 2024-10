Machado: “Nosotros no golpeamos a Ohtani, tratamos de hacerle out”

Cuando parecía que los malentendidos entre los Padres de San Diego y los Ángeles Dodgers habían culminado en el segundo juego, Manny Machado decidió continuar con el inconveniente.

Los Padres derrotaron a los Dodgers por 10-2 en el Dodger Stadium el domingo por la noche. El triunfo empató la Serie Divisional de la Liga Nacional a un juego por bando, pero la pelea entre los mejores de la División Oeste de la Liga Nacional continuó.

El capitán de los Padres se quejó sobre un bolazo que le pegó Jack Flaherty, abridor de los Dodgers, a Fernando Tatis Jr. en la sexta entrada.

“Le pegaron a nuestro mejor jugador. Si no pueden hacerle out, no lo golpeen. Nosotros no golpeamos a Shohei Ohtani”, manifestó el antesalista luego de que los Padres.

Evidentemente Tatis no estaba contento con el hit, pero fueron Machado y Jurickson Profar los que estaban más molestos por el lanzamiento interior de Flaherty.

Luego de ese golpe, el tercero en el orden por los Padres, Profar, intercambió palabras con el receptor de los Dodgers, Will Smith.

“No estaba tratando de golpearlo para intentar abrir una entrada ni nada por el estilo”, dijo Flaherty. “Eso no tiene ningún sentido”.

Aunque Flaherty negó haber golpeado intencionalmente a Tatis después del partido, el daño ya estaba hecho. Cuando Machado fue retirado por el lanzador derecho, Flaherty gritó todo tipo de improperios y le dijo al tercera base que se sentara.

Machado procedió a responder con un chirrido cuando llegó al dugout. El intercambio de palabras continuó mientras Yu Darvish calentaba antes de la parte baja de la sexta entrada y Machado se encontraba cerca del dugout de los Dodgers en la tercera base.

El caos no terminó allí. A medida que los fanáticos de los Dodgers comenzaron a sentir que el juego se les escapaba de las manos, sintieron la necesidad de involucrarse.

Los fanáticos de los Dodgers comenzaron a lanzar pelotas de béisbol y botellas en dirección a Profar. El amargo sabor de un robo de jonrón claramente desató el desagrado del jardinero de los Padres. A pesar de la asombrosa jugada ocurrida en la primera entrada, los fanáticos de los Dodgers la recordaron hasta la sexta entrada.

Lo que siguió fue una demora de 12 minutos en el juego. Profar fue escoltado por los árbitros hasta el borde del cuadro interior. Sus compañeros de equipo pronto rodearon a Profar, así como al mánager Mike Shildt y a otros cuatro árbitros.

La basura estaba esparcida en la pista de advertencia cerca del bullpen de los Padres.

El asunto se resolvió finalmente, pero la escena en el Dodger Stadium fue desconcertante. Al final, los Dodgers nunca se recuperaron y los Padres nunca perdieron la ventaja.

La serie al mejor de cinco se traslada a San Diego el martes.

Los Padres abrirán con Michael King mientras que los Dodgers aún no han anunciado a su abridor.