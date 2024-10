Willy Adames: "Fue una temporada increíble"

El torpedero Willy Adames, de Milwaukee, dijo que junto a sus compañeros vivieron una temporada increíble, llegaron hasta donde nadie les dio oportunidad de estar.

“Ha sido una temporada increíble, llegamos en donde no nos dieron para estar, hicimos un tremendo trabajo como equipo para llegar a la postemporada, con muchos muchachos jóvenes que se destacaron y nos llevaron hasta aquí”

El agente libre pendiente ha proporcionado un perfil de poder algo único para los campocortos en la historia de la MLB y la franquicia, logrando números de jonrones y carreras impulsadas raramente vistos en varias temporadas.

“Ojalá pueda quedarme en la ciudad, me gusta, sus fanáticos, si pasa pues me quedo contento, si no los recordaré a todos, es así el negocio”

Con suerte, los fanáticos de los Cerveceros de Milwaukee podrán disfrutar verdaderamente de lo que probablemente serían los últimos juegos de Willy Adames con el club.

“Vivo el momento, sin preocuparme en el futuro, viviendo en el hoy y no en lo que va a pasar mañana, me siento orgulloso del trabajo van siete años en las Grandes Ligas y cuarto en Milwaukee”

Mientras Adames se prepara para llegar al mercado de agentes libres después de la temporada 2024, se ha colocado en una posición tremenda para obtener el máximo valor en el mercado.

“Soy un tipo que le gusta ganar hay que tener la mente abierta, si tengo que firmar con otra organización que me pide que juega otra base, pues estamos dispuesto, si tengo la oportunidad de ganar un anillo, no me puedo cerrar”

La temporada 2024 ha sido un repunte increíble, ya sea que te centres en las estadísticas tradicionales o creas en el valor de los números de StatCast.

Mientras los fanáticos de los Brewers disfrutaron de la recta final hacia otro título divisional y una posible exención en la primera ronda de los playoffs, es importante apreciar lo que Adames ha aportado, no solo esta temporada, sino durante todo su tiempo en Milwaukee.

Siempre ha beneficiado al club de múltiples maneras, incluso fuera del campo, a través de su personalidad, ética de trabajo y valor como compañero de equipo.

Pero cuando llega el momento decisivo, los equipos necesitan números tangibles, y obtener poder en el medio del orden y producción de carreras impulsadas de un campocorto les da una ventaja a los clubes.