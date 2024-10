Con el nuevo formato de playoffs de la MLB, un poco de descanso no siempre es lo mejor

Shohei Ohtani ha bateado rectas de 100 mph para conectar jonrones, ha robado bases contra algunos de los mejores receptores del juego y recientemente concluyó una de las mejores temporadas regulares en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol.

Ahora la superestrella japonesa y sus Dodgers de Los Ángeles tienen que enfrentarse a algo posiblemente aún más desalentador.

Un descanso de cinco días.

Desde que entró en vigencia el formato de playoffs más reciente de 12 equipos de la MLB en 2022, cinco de los ocho mejores sembrados han perdido en la Serie Divisional, sin poder aprovechar la supuesta recompensa de obtener un pase a través de la Serie de Comodines.

Este año, los Dodgers y los Phillies de Filadelfia tienen los dos primeros puestos en la Liga Nacional, mientras que los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland están en la misma posición en la Liga Americana. Eso les ha dado a todos cinco días para prepararse para la Serie Divisional al mejor de cinco juegos que comienza el sábado.

Claro, unos días para curarse los golpes y las contusiones mientras otros equipos luchan es bueno, pero también tiene un lado negativo.

"No son vacaciones", dijo el segunda base de los Filis, Bryson Stott, después de un entrenamiento a principios de esta semana.

Quizás más que cualquier otro deporte profesional, el béisbol es uno que depende del ritmo y la rutina. La MLB comprime 162 juegos de temporada regular en 187 días a lo largo de seis meses, lo que significa que los equipos juegan partidos casi a diario desde abril hasta septiembre. Aparte del receso del Juego de las Estrellas en julio, nunca hay dos días libres programados seguidos.

Cinco días es una eternidad relativa, y no siempre ha sido algo bueno.

"Es un equilibrio", dijo Chris Antonetti, presidente de operaciones de béisbol de Cleveland. "El beneficio es que tienes tiempo libre. La desventaja es que no estás en el entorno de las Grandes Ligas enfrentando a los lanzadores de las Grandes Ligas en vivo con la cadencia normal que tendrías durante la temporada.

"Pero, en general, creo que aún así aceptaría el sacrificio y querría el descanso".

Los Guardianes han jugado partidos simulados los últimos tres días para mantenerse frescos. El miércoles, jugaron en un Progressive Field vacío con el ruido de la multitud en el interior, lo que le dio el mismo aura que tuvo la temporada 2020, marcada por la pandemia.

"Lo que hemos intentado hacer es ser realmente deliberados esta semana sobre los entornos que estamos creando para mantener a nuestros muchachos listos y preparados para competir el sábado", dijo Antonetti.

Los Yankees son uno de los equipos que han tenido éxito con el actual formato de playoffs, ganando su Serie Divisional de 2022 contra los Guardianes luego de un descanso de cinco días. El mánager Aaron Boone dijo la semana pasada que parte de su plan era traer a algunos de los jugadores de ligas menores de la organización a Nueva York para que hubiera brazos nuevos a los que los bateadores pudieran enfrentarse mientras esperan el sábado.

"Haremos todo lo posible para aprovechar el descanso, algo de lo que estoy seguro que se beneficiarán muchos jugadores en esta época del año", dijo Boone. "Pero también estamos tratando de asegurarnos de mantener esa ventaja mental y mantener a los jugadores lo más alertas posible con tiros en vivo".

Los Dodgers son el ejemplo perfecto de lo que puede salir mal después de un largo descanso en octubre. Fueron los primeros preclasificados de la Liga Nacional en 2022, pero perdieron en cuatro juegos ante los Padres de San Diego. La temporada pasada, también se ganaron un descanso antes de ser aplastados por los Diamondbacks de Arizona en una barrida de tres juegos.

Ahora Los Ángeles está de nuevo en la misma posición. Los Dodgers están en una buena posición en muchos sentidos: tienen una de las mejores alineaciones ofensivas del juego con Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman, y han asegurado la ventaja de local durante los playoffs gracias a un récord de 98-64 en la temporada regular.

También han modificado su rutina durante el receso de cinco días en comparación con los dos años anteriores, logrando algunos swings contra máquinas de lanzamiento de alta velocidad que imitan a los lanzadores de la MLB. Algunos de los jugadores del equipo también han organizado fiestas para ver los juegos de comodines en un esfuerzo por mantener la camaradería.

Pero una cosa que no tendrán el sábado es impulso.

Tendrán que crearlo rápido.

“Veo más hambre, más determinación. Eso me gusta”, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. “No quiero decir que los muchachos no estuvieran preparados o no se esforzaran o no les importara, pero hay un nivel diferente de intensidad”.