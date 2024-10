El Wild Card: sus orígenes, éxito e historia

Los Reales de Kansas City y los Tigres de Detroit nos han dado dos de las grandes sorpresas del 2024 en las Mayores; ambas novenas son parte de la riqueza e importancia histórica de la era del Wild Card.

Estos dos equipos tenían una década sin pasar a la postemporada. Detroit tuvo un desempeño decente en el 2023, mas este año sobrepasaron las expectativas avanzando a la Serie de Comodín. Lo de Kansas ha sido extraordinario, logrando uno de los tres puestos para esta serie, eso después de ocupar el sótano de la Central el año pasado (106 derrotas), récord de fracasos para un conjunto que la temporada siguiente logra un puesto de Wild Card. Las dos novenas barrieron y ya están en la Serie Divisional.

Los orígenes del Wild Card se remontan a 1993, tras los Gigantes de San Francisco quedar eliminados con un récord impresionante (103-59). Para 1994 la huelga frustró el primer año del nuevo evento. Se amplío de dos a tres divisiones, clasificando a play off el conjunto con el segundo mejor récord divisional.

En 1997 los Marlins de la Florida se convirtieron en la primera novena que gana una Serie Mundial al clasificar vía Comodín. Los Cubs tuvieron 68-94, sin embargo en 1998 accionaron en la postemporada gracias al Wild Card. En el 2001 Seattle implantó récord de victorias (116), llevando a los Atléticos a ser el primer equipo que alcanza la postemporada en segundo puesto con más de 100 ganados (102).

Los Angelinos y Los Gigantes del 2002 encabezaron la era dorada del Comodín. Por primera vez dos equipos con el segundo mejor registro protagonizaron la Serie Mundial. En el 2003 los Marlins le repitieron la dosis a los Yankees. Al año siguiente Boston conquistó su primer título en más de 80 años. Los siguientes tres torneos tuvimos a Houston, en ese entonces en la Liga Nacional, Detroit y Colorado en años consecutivos para sumar seis campañas al hilo con representantes del Wild Card en la Serie Mundial. San Luis se convirtió en el 2011 en el quinto comodín que gana el campeonato.

Las Grandes Ligas amplió el formato a dos comodines por liga en el 2012. Ambos conjuntos jugaban un partido de muerte súbita para avanzar a la Serie Divisional. El 2013 nos presentó por primera vez en la historia tres novenas de una misma división avanzando a la postemporada (San Luis, Pittsburgh y Cincinnati). Al año siguiente San Francisco ganó su tercer título en cinco temporadas y fue el sexto equipo comodín en alzar el trofeo de campeón.

En el 2016 tres conjuntos de la Americana y de una misma división participaron en play off (Boston, Baltimore y Toronto). Los Azulejos no llegaban a postemporada desde el 1993. Los Yankees del 2018 se convirtieron en la segunda novena con más de 100 victorias que avanza a play off a través del Comodín. Washington logró el séptimo campeonato para un equipo Wild Card en el 2019. El covid redujo la temporada 2020 y amplió los equipos clasificados a ocho por liga, 16 en total. Los Dodgers del 2021 impusieron récord para un equipo Wild Card con 106 ganados.

La temporada 2022 pasamos de dos a tres equipos clasificados, con el formato de una serie al mejor de tres. Los dos equipos divisionales de peor registro bailotean con los tres comodines de cada liga. Para los Marineros de ese año sería su primera clasificación a postemporada desde el 2001. El año pasado por segunda ocasión, y primera desde el 2001, los dos comodines llegaron a la Serie Mundial, con Texas alcanzando el octavo campeonato vía Wild Card.

Lo versátil del Wild Card le ha dado sangre nueva al béisbol y la oportunidad de ver equipos como Kansas, Detroit o San Diego (el mejor equipo desde el Juego de Estrellas, 42-20) repuntar y convertirse en opciones de campeonato.