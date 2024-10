Horas accidentadas

Es cierto que el ambiente actual de las GrandesLigas, más los entrenamientos de Lidom y la producción de muchas noticias, originan una dinámica beisbolera de primera.

Pero también es triste recibir las noticias de la muerte de dos glorias del beisbol. Lo del domingo, con la partida de Osvaldo Virgil, y en la tarde de este de lunes, de Pete Rose, el bateador que más hits ha producido en la historia de Grandes Ligas (4,256).

Debo citar malas notas alrededor de estos dos fallecimientos.

Primero, en Montecristi se ha producido un enfrentamiento entre la pareja de 25 años de Osvaldo Virgil, la señora Ivelise Rodríguez, con los hijos llegados del extranjero, encabezados por el ex receptor Ozzie Virgil Jr.

Ese lío tiene su origen, según los detalles, en el manejo de los dineros de las pensiones que favorecían a Virgil, y por ahí rueda la bola. Allá, en Montecristi, se dicen muchas cosas, y hasta guerra verbal hubo ayer con la llegada de sus hijos.

Lo deseable es que hagan una especie de tregua, sepulten a su gloria en paz y en decencia, y luego aclaren lo que haya que aclarar. Sin embargo, anoche se decía que los hijos desean una autopsia para definir el motivo real de su muerte.

En el caso de Pete Rose, muere a los 83 años. Estaba en exilio del beisbol desde 1989 cuando fue expulsado luego de aceptar que estuvo involucrado en apuestas, siendo manager de los Rojos de Cincinnati. Eso significó, también, no poder ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Su nombre fue incluído en las boletas en tres años (1992-93 y 94), pero al final obtuvo solo un 3.2 % de los votos y fue eliminado. Será una triste recordación.

DE VIRGIL

El Dr. Plutarco Arias, ex ministro de Salud Pública y aguilucho de siempre, me remite las siguientes palabras sobre Osvaldo Virgil:

“Un caballero del mundo y del beisbol, Virgil cerrò sus ojos para partir a la casa del Señor, justamente 67 años y 7 días después de abrir el paso a tantos dominicanos..Y justamente el domingo último de septiembre, al cerrar oficialmente la temporada de Grandes Ligas. Grande fue y así debe ser reconocido por su pueblo honrándolo con el nombre de una de sus avenidas, tal como nos lo expresó una vez en conversación privada. Este hombre merece un mayor reconocimiento de los dominicanos”.

MEDIACIÓN

- Parece que el asunto no está fácil entre la pareja del fenecido Osvaldo Virgil , Ivelise, y los hijos del ex pelotero. Tan serio está, que, si no hubo solución a medianoche del lunes, ellos necesitarán una mediación de alguien a ver si se arreglan.. Por allá hay autoridades de renombre, como la gobernadora de la provincia, hermana de Nelson Cruz , Nelsy Milagros Cruz, entre otros.

NOTAS DE MLB

Este martes empiezan 4 series de wild card, en un formato inaugurado el año pasado. Son series de 3-2, 4 en total, y cada una se celebrará en tres días corridos y en la ciudad del equipo de mejor record..Así como lo leen. ¿ Y quiénes son los favoritos? En estos enfrentamientos puede haber favoritos, pero ya es tradición que en series cortas se va hasta el más bonito..Así sucedió el año pasado cuando a la serie mundial llegaron Texas y Arizona. Ninguno de ellos clasificó a postemporada, una vergüenza.

- Arizona quedó fuera por “méritos propios” cuando se produjo la división de honores entre Atlanta y Mets.

A las 2:32 de esta tarde del martes juegan Detroit y Houston, enfrentando dos zurdos.. De Detroit, Tarik Skubal y por Houston el dominicano Framber Valdez.. Skubal es candidato a Cy Young y deberá ganarlo. Valdez tuvo una gran campaña… Aquí me quedo con Houston para avanzar. En la regular, Houston tuvo 88 victorias y ganó su grupo, el Oeste, y Detroit tuvo 86, vía wild card.

- A las 4:08 empiezan Kansas City y Baltimore. Los Orioles tuvieron buen año, 91-71, y Kansas sorprendió con 86-76..Los Orioles fueron barridos en su primera serie el año pasado, y tienen la experiencia que otorga la derrota.. Ahora van por más.

- A las 5:32 juegan Mets y Milwaukee.. Los Mets entusiasmados con su gran segunda mitad, y la forma en que ganaron el partido de ayer ante Atlanta, con jonronazo de Francisco Lindor . Los Mets tuvieron 89 victorias, Milwaukee ganó fácil su división con 93 triunfos… Milwaukee tiene la ventaja de la casa, solamente. Los Mets tienen el momento.

A las 8:38, finalmente, juegan Atlanta y San Diego. Los Bravos también tuvieron 89 por 93 de San Diego, que tuvieron un final super brillante. Los Padres juegan en su casa y salen de favoritos. Tienen un trabuco para llegar bien lejos.

ACLARACIÓN. Me aclara Luichy Sánchez que Osvaldo Virgil fue firmado en calidad de agente libre pues en los años 50 todavía no existía el draft …Eso comenzó en 1965.