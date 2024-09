Marineros superan Atléticos en el último juego con camisetas de Oakland

Logan Gilbert mantuvo un juego perfecto hasta la sexta entrada para coronar la mejor temporada de su carrera y Cal Raleigh disparó un jonrón récord de dos carreras para que los Marineros de Seattle vencieran el domingo 6-4 a los Atléticos en su último partido representando a Oakland.

La última vez que los A's lucieron la palabra "Oakland" en el frente de sus uniformes grises de visitante fue casi un día histórico para Gilbert. Fue abrumador desde el principio y retiró a los primeros 17 bateadores del juego antes del sencillo suave de Nick Allen al jardín izquierdo con dos outs en la sexta entrada.

Eso fue todo para Gilbert, quien ponchó a siete y terminó la temporada con 208 2/3 entradas lanzadas, convirtiéndose en el primer lanzador de Seattle en liderar el béisbol en entradas lanzadas durante una temporada. Gilbert (9-12) terminó con 220 ponches y bajó su efectividad a 3.23. Y aunque Tarik Skubal de Detroit parece ser la elección de consenso para el premio Cy Young de la Liga Americana, Gilbert debería terminar alto en la votación.

El jonrón de dos carreras de Raleigh para coronar la quinta entrada de cuatro carreras de Seattle llegó con el último lanzamiento del abridor de los Atléticos, Mitch Spence (8-10). El jonrón de Raleigh fue el 93.° de su carrera, superando a Mike Piazza como el receptor con más jonrones en sus primeras cuatro temporadas.

El jonrón también le dio a Raleigh 100 carreras impulsadas, el primer receptor en la historia de la franquicia en alcanzar esa marca.

Justin Turner agregó un sencillo de dos carreras y Víctor Robles y Julio Rodríguez coronaron septiembres calientes con hits productores.

Seattle terminó 85-77 después de barrer a los A's, pero por primera vez en varios años, la serie final no tuvo importancia para los Marineros después de ser eliminados de la contienda por los playoffs el jueves.

El último día para Oakland (69-93) estuvo lleno de agradecimiento y honor para los A's, junto con sentimientos de tristeza porque el equipo ya no representaría a la ciudad del Este de la Bahía la próxima temporada. Los A's se mudarán a Sacramento durante los próximos años antes de mudarse a Las Vegas.

Los fanáticos del equipo verde y dorado acudieron a la final y comenzaron a cantar “Let's go Oakland” durante todo el juego, muchos de ellos vistiendo camisetas o llevando carteles implorando a los actuales propietarios de los A's que vendieran el equipo.

Tyler Nevin tuvo un doble de dos carreras en la séptima entrada para asegurarse de que el último juego de Oakland no terminara en blanqueada y Darell Hernaiz tuvo un doble de dos carreras en la novena.

Primer lanzamiento

El miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Rickey Henderson, realizó el lanzamiento inaugural ceremonial el último día, vistiendo una camiseta que combinaba mitad con los A's y mitad con los Marineros. Si bien Henderson jugó la mayor parte de su carrera en Oakland, pasó parte de una temporada con Seattle en 2000.

Atrayendo una multitud

Seattle terminó la temporada con una asistencia total no oficial de 2.554.868 espectadores, tras atraer a 42.177 espectadores para la final. Esta cifra es ligeramente inferior a la de la temporada pasada, cuando Seattle atrajo a 2.690.418 espectadores.

A continuación

Los Atléticos y los Marineros se volverán a ver las caras en Seattle para abrir la próxima temporada el 27 de marzo de 2025.