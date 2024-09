Encargado de mantenimiento de los Red Sox, se retirará este domingo

Dave Mellor, veterano encargado del mantenimiento de los Medias Rojas, se retirará este domingo después del último partido de la temporada del club contra los Rays de Tampa Bay en Fenway Park.

Mellor ha pasado 23 años con los Red Sox y 39 en las Grandes Ligas de Béisbol. También trabajó para los Milwaukee Brewers, los San Francisco Giants y los entonces California Angels. También pasó ocho años prestando servicios al histórico Lambeau Field para los Green Bay Packers.

“Con emociones encontradas, me retiro de mis responsabilidades diarias como director sénior de los terrenos de los Boston Red Sox”, escribió Mellor en las redes sociales justo antes del partido del sábado contra los Tampa Bay Rays. “Espero contribuir a la industria y a las causas que me importan mientras paso tiempo con mi familia y mis cachorros. Me siento honrado y agradecido de haber trabajado 39 años en la MLB”.

Antes del partido del domingo, el mánager de Boston, Alex Cora, habló sobre el trabajo que ha visto realizar a Mellor para mantener el campo de césped de Fenway, especialmente después de eventos especiales, como los conciertos que ocurren en el estadio durante el año.

“Trabajamos duro, lo hacemos”, dijo Cora. “Nadie trabaja más duro que ese tipo. Piense en todos los conciertos. Salimos de gira y hay cinco conciertos aquí. Ese campo está listo seis días después. Es increíble”.