Sencillo del emergente Frazier guía Reales a barrer Nacionales

Los Reales de Kansas City completaron una barrida en la serie con una victoria de 7-4 sobre los Nacionales de Washington el jueves.

El bateador emergente Adam Frazier conectó una línea con un out al jardín izquierdo en la parte alta de la novena entrada, lo que impulsó dos carreras, rompiendo un empate 4-4 y guiando a los Reales a su tercera victoria consecutiva luego de una racha de siete derrotas.

“Para ser honesto, no me sorprende”, dijo el mánager de los Royals, Matt Quatraro. “Me gusta alardear de estos muchachos porque son muy profesionales. Son muy prácticos, pasan página de lo bueno o lo malo. No se compadecen de sí mismos cuando los están derrotando y no se entusiasman demasiado cuando están ganando. Ojalá tengan más motivos para celebrar, pero no me sorprende”.

El segundo sencillo del juego de Salvador Pérez anotó a Frazier, persiguiendo al cerrador de los Nacionales, Kyle Finnegan (3-8).

“De alguna manera, conseguí que la pelota llegara al campo”, dijo Frazier sobre su estrategia. “Cuando la golpeé, pensé que podría ser falta y escuché a todos aplaudir, así que pensé que era buena. Eso funciona seguro”.

Hunter Renfroe conectó su 14to jonrón de la temporada para abrir el marcador, un disparo de 424 pies que salió del parque a 108.4 mph. Los Reales (85-74) se mantuvieron empatados con los Tigres por el segundo puesto de comodín de la Liga Americana. Kansas City cierra la temporada con una serie de tres juegos en Atlanta, mientras que los Tigres reciben a los Medias Blancas de Chicago para una serie de tres juegos.

Kris Bubic (1-1) se llevó la victoria con una octava entrada sin anotaciones. El cerrador de los Reales, Lucas Erceg, registró su tercer salvamento consecutivo en la serie y el 14º de la temporada.

“Es la primera vez que hago eso”, dijo Erceg. “Me sentí bien cuando estuve allí. Ahora estoy un poco cansado, pero es genial tener esa experiencia”.

Erceg y su compañero de equipo Angel Zerpa lanzaron entradas de relevo sin permitir carreras en las tres victorias, mientras el bullpen se apoderó del escenario. Los lanzadores de los Reales mantuvieron a los Nacionales sin carreras en 26 de las 28 entradas.

El abridor Michael Wacha lanzó cinco entradas, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) y cinco hits, ponchando a dos y otorgando una base por bolas en 83 lanzamientos, 58 de ellos strikes.