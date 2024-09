¿Y los managers, siguen o se van?

Por lo general, antes del final de una campaña de Grandes Ligas varios managers son afectados, pierden su trabajo. Esto, debido a los malos resultados, y el club decide ir en otra dirección.

Esto afecta, inclusive, a dirigentes que tienen contratos multianuales, pero como sea se los llevan.

Hacen un arreglo en lo económico, tipo Lidom, porque siempre aparece por ahí una cláusula de letras pequeñas que lo permite.

Veamos algunos casos relevantes sobre lo sucedido con algunos managers, que brillaron el año pasado, pero que no han podido hacerlo ahora. En la otra cara de la moneda , están aquellos que les fue mal, pero el éxito les sonríe ahora.

DE LA SERIE MUNDIAL: El primer tema es ¿qué pasó con los dos managers que dirigieron en la pasada serie mundial, como les ha ído este año?

Bruce Bochy, de Texas Rangers, fue inclusive el manager campeón luego de una postemporada increíble. Ahora las cosas no salieron bien. Hasta este lunes 23, el record del club era un pobre 74-82, y naturalmente con eso no se va a ningún lado. ¿Qué sucedió?: Lo de siempre: lesiones, bajos rendimientos, etc. El mundo del beisbol es muy cambiante, y ningún club ha podido ser campeón dos años seguidos desde los Yanquis 1999-2000.

Torey Lovullo, de Arizona, está vivo aún, y tiene una gran oportunidad de colarse a play off igual que el año pasado, vía wild card. El record del equipo en 2024 es de 87-69, lo que significa que mejoraron bastante sus 84 victorias del año pasado. Su situación actual es un empate con los Mets en el segundo lugar del wild card, detrás del líder San Diego. Pero, ambos están a dos juegos de ventaja sobre Atlanta, que todavía tiene oportunidad. Si los Bravos, con 85-71, logran meterse en racha y ganar 5 de esos seis juegos restantes, pudieran meterse en el dinero, en contra de Mets o Arizona.

LOS MEJORES: Hubo dos que ganaron el premio de Manager del Año 2023. En la Americana lo ganó Brandon Hyde, de Baltimore, y retorna a play off, probablemente via wild card y tiene buen record de 86-70. El otro es Skip Schumaker, de Miami, con malos números de 57-99, es decir para 100 derrotas, en un año malísimo. Es posible, sin embargo, que lo dejen allí para el 2025.

UN POCO MÁS

- En la cima de la cotización está Dave Roberts, quien es manager de los Dodgers desde 2016, con asistencia a tres series mundiales, y campeón del 2020. Los Dodgers tienen marca de 93-63, y deberán finalizar con el mejor record de la Liga.. También deberán ganar la División Oeste nuevamente, aunque la distancia de San Diego, en el segundo lugar, es solo 3 juegos. Este martes precisamente inician una serie de 3 , a ver qué pasa.. Los Dodgers han disfrutado de la presencia del más espectacular jugador del año, el japonés Shohei Ohtani.. Roberts, nacido en Japón, pero de padre americano, deberá seguir al frente del equipo mucho tiempo.

- Aaron Boone, vapuleado en los Yanquis, solo ganó 82 juegos el año pasado, pero ahora pasará de los 90 triunfos y obtendrá el primer lugar de la División Este Liga Americana.. El gran problema de Boone es que los Yanquis no van a serie mundial desde 2009, y si no regresan en este nuevo chance Boone será unas de las “víctimas”.. Se supone, sin embargo, que no es “cancelable”.. De hecho, tiene contrato multianual.

- El boricua Joe Espada debutó con Houston y lo ha hecho muy bien. El equipo empezó sumamente mal, con 10-21, pero hicieron un gran rebase y se dirigen a ganar su grupo, el Oeste de la Americana. Su marca es de 85-71, tal vez no alcance los 90 triunfos, pero ha hecho tremenda labor.

-Stephen Vogt es otro debutante, con los Guardianes de Cleveland.. sin muchas herramientas, y José Ramírez como única estrella, este manager pudo llevar al club a ganar su grupo, con buen record de 90-67.

-David Bell, el manager de Cincinnati, fue despedido ayer. Estaba en el puesto desde 2019..Este año la marca es de 76-81, en el sotano de la División Central Liga Nacional.. De por vida, tiene 409-456, sin ningún logro notable.

- LAS SERIES: Este martes también inician dos series relevantes. La primera, los Yanquis reciben a los Orioles, con una distancia de 6 juegos… Esa es una serie de trámite, simplemente, y ver cómo terminan Juan Soto y Aaron Judge..La otra es una de tres entre los Mets, que visitan a Atlanta, con una distancia de 2 juegos a favor de Nueva York en la lucha por un puesto wild card.