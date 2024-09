Cabrera vs. Ravelo, en 2do. Round

No se trata de “enchinchar”.. Es una realidad que viene arrastrándo un disgusto , personal o empresarial, entre el presidente del Licey Ricardo Ravelo y el presidente de Latin Events, Félix Cabrera.

¿Y por qué digo eso? Por las razones siguientes.

1- Ravelo, ni Lidom, habrían quedado conformes con el manejo dado por Cabrera a la primera versión de la Serie de Titanes el año pasado. Por tal motivo, el pasado 9 de mayo Listín Diario tuvo una publicación exclusiva indicando los motivos por los cuales Lidom montaría el evento este año.

“No queremos nada con Cabrera pues fueron muchos los incumplimientos” dijo una fuente de Lidom a Listín Diario en ese entonces.

También surgieron los inconvenientes de Cabrera con la Fundación Deportiva de Nueva York, que preside la señora Raysa Rodríguez, y posteriormente hubo un enfrentamiento entre ambos. Nunca se dio a conocer si como terminó el “evento”.

2. La semana pasada, Licey anunció públicamente que no firmaría un compromiso para el 2025 . Esa exigencia era de Latin Events ahora, en el contrato el 2024, pero Licey dijo que no. En respuesta, Latin Events comentó que en lugar de Licey irían las Aguilas y los Gigantes, en una serie que se llamaría “Titanes del Cibao”. Eso no fue confirmado.

Y 3ro. Ahora, Licey se niega a firmar el compromiso de un “juego a futuro”, en alguna fecha dentro de los siguientes 11 meses, en caso de suspensión de un juego en Nueva York por nieve o lluvia.

Y es buena la noticia, además, de que tanto Licey como Aguilas recibirán 700 mil dólares este año, en lugar de los 425 mil del año pasado. Y que Lidom tendrá un milloncito para repartirlo en cinco partes, la propia liga y los 4 equipos restantes.

¿Y por qué los otros equipos deben participar económicamente? Ellos tendrán sus razones, pero es la realidad.

LOS PONCHES: Terminó la faena de Luis Arraez de más turnos seguidos sin poncharse. Eso sucedió la noche del lunes en un partido ganado por su club, Padres de San Diego 3-1 a Houston.

Arraez llegó a 141 turnos seguidos, y el pitcher contrario lo fue Spencer Arrighetti, quien se sintió emocionado.

La anterior racha más larga sin ponches fue de Juan Pierre en 2004, con 147. El record de todos los tiempos lo tiene Dave Cash, con 223, para Filadelfia de 1976.

UN POCO.- Es válido recordar que, en medio del período mayo- septiembre, hubo el surgimiento de una tercera oferta por parte de un abogado de Nueva York llamado Stanley Schlin.. Latin Events acudió a un artículo 17 del acuerdo 2023, mediante el cual la empresa tendría el derecho y la obligación de “igualar” dicha oferta para quedarse con el negocio..

Más adelante, Lidom entregó a Cabrera esta oferta, la cual fue estudiada e igualada, pero al final Cabrera pidió “muchos descuentos” y le han complacido. Es probable que el señor Cabrera se vea en la obligación de firmar, o contratar un seguro, y arriesgarse de que el buen tiempo lo acompañe en el período de la Serie.

El hecho de que la serie de este año sea en Yankee Stadium garantiza su éxito económico, dicen algunos expertos.

NOTAS DE MLB

- Mala nota para los Mets, que tienen a Francisco Lindor fuera por dolores en la espalda. Es pieza relevante para cualquier club, y este año lleva 31 jonrones, 86 empujadas y 27 robos de bases en 31 intentos. Adem+as, tiene swing rápido porque ha recibido 124 veces.

- ¿Cómo sigue Jasson Dominguez, el prospecto caro de los Yanquis?. No va muy bien. Hasta anoche, tenía 3 hits en 20 turnos, promedio en .150, y más nada… Viene jugando el jardín central, y los Yanquis iniciaron anoche serie vs. los Marineros de Seattle..Dominguez estaba de 6to. bate y en el jardín central. El juez, Aaron Judge, hizo las veces de designado.

- Felicitaciones a todos los colegas ganadores de premios de la ACD, edición 2023. Muchos repitiendo, pero también gente de la última generación, lo cual es relevante.