Arrighetti termina racha de Arráez

Considerando todo lo sucedido, el derecho de los Astros, Spencer Arrighetti, pudo retirarse del montículo del Petco Park la noche del lunes sintiéndose bastante bien por la forma en que se esforzó y batalló contra una alineación de los Padres que está entre las mejores del béisbol.

Los Padres se aseguraron de que nada fuera fácil para el novato, quien necesitó 102 lanzamientos — su segundo mayor total de la temporada — para completar cinco entradas. Arrighetti permitió ocho hits y dos carreras, pero eso fue suficiente para que San Diego derrotara por 3-1 a los Astros, rompiendo la racha de tres victorias consecutivas de Houston.

Uno de los puntos positivos para Arrighetti fue el ponche que le propinó al venezolano Luis Arráez, quien abanicó la brisa ante una curva en cuenta de 3-2 para su primer out por la vía “K” después de 141 visitas al plato consecutivas. Según el Elias Sports Bureau, fue la racha más larga desde que Juan Pierre tuvo una de 147 oportunidades durante la temporada 2004.

“Respeto mucho a ese hombre y lo que hace es absolutamente increíble en el béisbol que jugamos hoy en día”, dijo Arrighetti sobre Arráez. “Significa mucho para mí, sin duda. También me quito el sombrero ante él. Me dio un batazo con el mismo lanzamiento [un sencillo en el quinto episodio]. No es como si pudiera simplemente irme sintiéndome muy bien que digamos. No es que se haya ido de 3-0 contra mí. Él también me ganó. Fue un momento realmente genial para mí, sin duda. Estaba muy consciente de ello”.

Durante el turno del ponche, Arrighetti se mantuvo lanzando alto y afuera contra Arráez — quien está en camino a su tercer título de bateo consecutivo — antes de tirarle una curva contra en el suelo. El turno duró nueve pitcheos y Arráez dio cuatro fouls.

“Cuando los bateadores no fallan cuando hacen swing, mi trabajo es ofrecer diferentes ángulos”, explicó Arrighetti. “Y, con suerte, uno de ellos se parecerá a los otros y el bateador fallará.

Siento que estuve bastante bien con mi plan de ataque contra él”.