Sencillo de José Tena decide en su debut con los Nacionales

José Tena conectó un sencillo productor de la victoria en el décimo inning, horas después de ser convocado de las ligas menores, y los Nacionales de Washington derrotaron el sábado 5-4 a los Angelinos de Los Ángeles para conseguir su segunda victoria en igual número de días.

James Wood conectó un jonrón y Alex Call tuvo su quinto juego consecutivo de múltiples hits para Washington, que ha ganado juegos consecutivos desde que se hundió a 12 juegos por debajo de .500 el jueves.

El segundo hit productor de Tena de la noche coronó la tercera victoria de los Nacionales y la 31ra victoria viniendo de atrás del año.

"Le dije que no iba a tocar", dijo el manager de Washington, Dave Martínez. "Le dije: 'Quiero que impulses esta carrera y trates de mantenerte en el medio del campo'. Y lo condujo. Tiene un buen swing".

Zach Neto conectó su 17mo jonrón de la temporada como parte de una noche de tres hits para los Angelinos.

CJ Abrams, quien actuó como corredor automático mientras corría como emergente por el receptor Keibert Ruiz, avanzó a tercera cuando Roansy Contreras (2-2) abrió el décimo con un lanzamiento descontrolado. Tena, a quien Washington adquirió de Cleveland como parte de un paquete por Lane Thomas el mes pasado y estaba haciendo su debut con los Nacionales, arrancó el siguiente lanzamiento de la pared entre el jardín izquierdo y central para ganar.

"El entrenador me había dicho que iba a ganar el partido para nosotros", dijo Tena a través de un intérprete del equipo. "Una vez que me di cuenta de que el hit iba a ser el ganador del juego, me di la vuelta y le dediqué una pequeña sonrisa".

Derek Law (7-2) lanzó dos entradas de pelota de un hit y bajó su efectividad a 2.91. Law está empatado en el segundo lugar en las mayores con 59 apariciones, y el sábado fue la 15ta vez que lanzó al menos dos entradas.

"Lo que ha hecho por nosotros no solo esta noche sino todo el año, este muchacho simplemente toma la pelota", dijo Martínez. "Hablamos el otro día sobre cómo nunca tienes que preguntar si lanzará o no. Si lo llamas, estará listo para lanzar".

Cuatro relevistas de los Nacionales se combinaron para permitir dos hits y una base por bolas en seis entradas en blanco.

Los Angelinos se fueron de 14-1 con corredores en posición de anotar el sábado y tienen 2 de 27 en la serie.

"Eso no es muy bueno", dijo el manager Ron Washington. "No sé si le das crédito a sus lanzadores de allá por cerrarnos de esa manera o simplemente no tuvimos buenos turnos al bate".

Los Nacionales empataron en la séptima, 4-4, contra el abridor de los Angelinos, Griffin Canning. Wood conectó un doble que remolcó al dominicano Juan Yépez sin outs, y luego se recuperó cuando Tena conectó un sencillo al jardín izquierdo.

Canning igualó su mejor marca de la temporada con siete entradas, permitiendo cuatro carreras y ocho hits sin dar una base por bolas ni un ponche.

Washington abrió el marcador con un jonrón de Wood por el jardín opuesto al bullpen de los visitantes entre el jardín izquierdo y central para abrir el segundo y tomó una ventaja de 2-1 con un sencillo de Call a través de un cuadro interior con un out en el tercero.

Los Angelinos se adelantaron 3-2 con un jonrón de Neto en el quinto inning ante Patrick Corbin. Después de que Logan O'Hoppe recibió base por bolas, Kevin Pillar lo impulsó con un doble entre el jardín derecho y central que puso fin a la noche de Corbin.

Brandon Drury remolcó las primeras dos carreras de Los Ángeles contra el zurdo con un elevado de sacrificio en el segundo y un sencillo productor en el cuarto.