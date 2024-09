El primer grand slam de Elly de La Cruz guía Rojos a la victoria

Elly De La Cruz conectó su primer grand slam en las Grandes Ligas en una séptima entrada de seis carreras, y los Rojos de Cincinnati vencieron el viernes 8-4 a los Mellizos de Minnesota.

Minnesota (78-69) perdió por séptima ocasión en 10 partidos. Su ventaja sobre Detroit por el último comodín de la Liga Americana se redujo a dos juegos y medio.

"Permites todas esas carreras en un swing, eso va a ser difícil", dijo el manager de los Mellizos, Rocco Baldelli. "Nos quedan un par de semanas y necesitamos jugar un béisbol sólido. "

TJ Friedl remolcó las primeras dos carreras de los Rojos con un jonrón en la segunda entrada y un sencillo en la séptima ante Bailey Ober (12-7) que puso a Cincinnati adelante 2-1. Ty France conectó un doble productor y De La Cruz siguió con su 24to jonrón, el segundo desde el 21 de agosto.

De La Cruz se paró en el plato y mantuvo su bate en alto, viendo el batazo de Jorge Alcalá elevarse hacia el segundo piso del jardín derecho.

"Me siento muy bien. Significa mucho", dijo De La Cruz. "Es el primero de muchos".

El campocorto All-Star ha jugado en 147 partidos, líder de la Liga Nacional, esta temporada, y el manager David Bell no espera darle un descanso en la recta final.

"Está jugando con buena energía. Está jugando duro. Se está cuidando a sí mismo", dijo Bell. "Sé que ha jugado muchas entradas, muchos juegos, el Juego de Estrellas. Estamos vigilando a todo el mundo de cerca. Si alguien realmente lo necesita, le daremos un día libre, seguro. Está demostrando que el solo hecho de tenerlo en el campo nos ayuda a ganar partidos".

Julian Aguiar (2-0), en la más larga de sus seis aperturas en las Grandes Ligas, limitó a los Mellizos a tres hits en 6 1/3 entradas con cuatro ponches.

"Simplemente salí a la calle, simplemente me moví a la deriva. Todas mis presentaciones funcionaban conmigo. Pasó rápido", dijo Aguiar, quien no había hecho un lanzamiento en la séptima entrada antes del viernes. "No me di cuenta (hasta que) salí del montículo en la séptima entrada y comenzaron a cantar durante el tramo de la séptima entrada. Yo estaba como, 'Oh. Está bien'".

Friedl conectó tres hits y remolcó tres carreras. Su jonrón salió de la punta de su bate y aterrizó en las jardineras justo más allá de la pared de 23 pies del jardín derecho.

"Esperaba que dijera justo, en todo caso", dijo Friedl. "Normalmente, cuando lo golpeas al frente como si fuera así, se engancha más hacia la línea, así que lo estaba observando y vi que no se enganchaba. Fue entonces cuando empecé a correr, y supongo que apenas se aclaró".

Byron Buxton conectó un jonrón por los Mellizos en su primer juego desde el 12 de agosto después de recuperarse de una lesión en la cadera.

"Es bueno verlo volver a la acción y golpear uno", dijo Baldelli. "Ya llega y nos impacta de una manera muy linda".

Ober permitió cinco carreras y seis hits en 6 2/3 entradas. Completó al menos seis entradas por 14ta vez en sus últimas 15 aperturas.