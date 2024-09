Judge pone fin a la sequía HRS con un grand slam ante Boston

Aaron Judge afirmó no tener idea de cuánto tiempo duró su racha sin jonrones.

Sin embargo, ciertamente eligió el momento perfecto para terminarlo.

Judge rompió la sequía de jonrones más larga de su carrera con un grand slam que impulsó a los Yanquis de Nueva York a vencer 5-4 a los Medias Rojas de Boston el viernes por la noche.

El toletero había pasado 16 juegos y 75 apariciones en el plato sin un batazo largo antes de lanzar un batazo decisivo a los asientos inferiores del jardín izquierdo ante el relevista Cam Booser en la séptima entrada para darle a los Yanquis una ventaja de 5-4. La victoria aumentó su ventaja en la División Este de la Liga Americana a tres juegos sobre Baltimore con 14 por jugar.

"¿Fueron 16 partidos? Realmente no sabía eso", dijo Judge después en el clubhouse. "Es un día más. Realmente no me enfoco en batear jonrones. No me enfoco en nada de eso. Tengo un trabajo que hacer".

El abridor de los Yankees, Clarke Schmidt, no se creyó todo eso.

"Creo que es muy consciente de cosas como esas", dijo un sonriente Schmidt con una sonrisa. "No sé nada de eso. Ustedes pueden decidir por sí mismos".

El octavo slam de Judge en su carrera y el segundo de esta temporada envió a la multitud del Yankee Stadium de 45,292 personas, y a los jugadores jubilosos en el dugout de Nueva York, a un frenesí de saltos y bailes. El jardinero de 6 pies y 7 pulgadas salió del dugout para dar el telón.

Fue un momento de Jugador Más Valioso para una de las superestrellas más grandes del béisbol, quien está tratando de ganar su segundo premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en tres años.

"Estaba en la sala de entrenamiento pero, quiero decir, me estaba volviendo loco. Cualquiera que estuviera en las inmediaciones de la sala de entrenamiento definitivamente me escuchó. No creo que hubiera nadie que no se volviera loco de este lado, incluso en las gradas", dijo Schmidt. "Las palabras no pueden describir lo genial que fue. Un momento tan especial".

Fue el 52do jonrón de la temporada para Judge, quien también lidera las mayores con 130 carreras impulsadas. No había ido profundo desde el 25 de agosto, cuando conectó dos jonrones contra Colorado.

Judge conectó nueve jonrones en 10 juegos antes de la sequía.

El Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2022 estableció el peor de su carrera cuando su racha sin jonrones llegó a 16 juegos el jueves por la noche contra Boston.

"Dieciséis partidos, supongo, ¿es mucho? ¿No es así? No lo sé", dijo Judge. "¿Es lo más? Probablemente será más largo en algún momento de mi carrera. Así que definitivamente romperé eso".