Atletas que no pisan tierra

Escuché ayer algunos medios “fulminando” a Al Horford por su conducta de hace tiempo, alejado de todos. Sobre todo, porque en su visita al país, cuando llegó al aeropuerto Las Américas , habló un rato con los periodistas “invitados”, pero más nada.

Porque los medios asistentes fueron “invitados”, previamente seleccionados en combinación con el anfitrión de Horford, la línea Jet Blue, que da los servicios domésticos a Boston Celtics en Estados Unidos.

Horford se acercó a los periodistas varios minutos, pero luego no hubo rueda de prensa ni tampoco compartió su trofeo de campeón con la gente.

Lo que muchos no entienden es que hace tiempo (o tal vez siempre), existen atletas élite que no pisan tierra, que se mantienen en el cielo, y son difíciles de accesar. A veces dan acceso en la cancha de juego, pero no siempre.

En ese grupo está el propio Horford, Marileidy Paulino se montó en el carro, y por ahí andan también un grupo de peloteros retirados, especialmente aquellos que tienen su nicho en Cooperstown.

Todos ellos asumen los consejos de sus oficinas de “imagen” y relaciones públicas, y se comportan como estrellas de Hollywood.

Asi que entiendan bien la situación de Horford. El vino aquí posiblemente para complacer al presidente Luis Abinader (hoy la tropa Horford va a Palacio Nacional), y su padre Tito aprovechó y le sugirió una clínica en La Romana, en una academia de su tío paterno Kelly Horford.

Así andan las cosas, y es mejor que los medios lo entiendan y se acostumbren. Horford, y muchos otros, no pisan tierra.

LA DOCENA

Solamente doce peloteros dominicanos de Grandes Ligas han alcanzado la suma de 20 este año. No son muchos, tomando en cuenta de que el record es de 24 en 2019, de acuerdo al registro del colega José Antonio Mena.

El grupo lo encabeza Juan Soto con 39, y no parece que tendrá problemas en cruzar de los 40, e igualmente Marcell Ozuna, con 37.

A partir de ellos luce que nadie más llegará a los 40..José Ramírez está en 34, Ketel Marte 31, Rafael Devers , Vladimir Guerrero y Manny Machado 28, Elly de la Cruz está en 23, y con 21 Christopher Morel y Carlos santana. Hay uno más, con 20, Jeimer Candelario.

Vemos otros dos con 19, Oneil Cruz y Bryan de la Cruz.

UN POCO MÁS

La señora pasa desapercibida para la crónica deportiva, pero es justo resaltar que la esposa de Al Horford, Amelia Vega, no solamente es la madre de sus cinco niños (aunque ella luce igualita físicamente ).. También ha sido la única dominicana en ganar el concurso Miss Universo, un evento ocurrido tan lejos como el 2003. Ella, que es familia del laureado Juan Luis Guerra, se mantiene ahí, dejándose ver, pero sin hacer ruido. Es como si asumiera cabalmente el rol de compañera del deportista, posible inmortal del baloncesto.

LESIONADO: El lanzador Reynaldo López, de los Bravos de Atlanta, se ha lesionado nuevamente.

Ahora es su hombro derecho, y ha sido colocado inactivo por 15 días, lo cual es mala noticia pues ya se acercan los play offs., que inician a principios de octubre.. No es seguro que Atlanta clasifique pues actualmente disputa el tercer wild card de la liga con los Mets de Nueva York, pero la posibilidad está 50-50…. López ha sido una agradable sorpresa para Atlanta este año, y presenta record de 8-5 con 2.03 de efectividad.

LÍDERES. En lo colectivo, cuáles son los equipos líderes en jonrones de las mayores, están clasificados para los playoff o esos palos no les han servido de mucho?. Digamos que sí porque el primer lugar colectivo está en manos de los Yanquis con 215, y el segundo puesto es de los Orioles con 214.. Y esos dos clubes están supuestos a competir en postemporada, sea ganando la División Este Liga Americana, o vía wild card.

DOS LIDERATOS: También llama mi atención el caso de Elly de la Cruz, quien se dirige a ganar dos lideratos, uno bueno, otro malo. Es líder en bases robadas con 64, pero en segundo lugar, muy lejos, está Shohei Ohtani con 47. No hay forma de alcanzarlo… Y Elly, liceísta de Cincinnati, es también líder en ponches recibidos con 191, estando en segundo lugar el venezolano Ezequiel Tovar, de Colorado, con 179.. Luego están Kyle Schwarber , de Filadelfia con 176, y Oneil Cruz, de los Piratas, con 167.. Elly será líder de esos dos renglones, sin dudas.

UNO MÁS.- Juan Soto produjo su jonrón 39 anoche en el cierre del sexto inning, Kansas contra Yanquis, estando el marcador 1 por 0..Sin embargo, Kansas City empató en el séptimo, naturalmente contra Clay Holmes, quien ha perdido su puesto de cerrador…En el partido, el dominicano Luis Gil lanzó cinco innings de 5 hits, 1 carrera y 5 ponches, y no tuvo decisión.