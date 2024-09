Buscando la paz

Es interesante que Al Horford visite su país luego de la conquista de su primera corona en la NBA con el Boston Celtics. ¿Y por qué es interesante?

Porque se trata del mejor jugador de baloncesto en la historia dominicana y una persona que ha tenido algunos tropiezos en su relación con el basket dominicano. Ha tropezado con un sector de la prensa, incluso enfrentó una demanda de un colega años atrás, por “incumplimiento ” de contrato de relaciones públicas. Finalmente hubo un acuerdo, pero las aguas no volvieron a su cauce.Eso dejó ronchas.

Y está el segundo lío, aquel de que no ha jugado con la selección en los últimos años, mientras otros NBA lo han hecho, como Karl Anthony Towns, Chris Duarte, etc.

Por eso, es importante esta visita pues, en el fondo, se trata de un hijo dominicano, nacido en Puerto Plata, y cuyo padre,Tito, también está en la historia como el primer quisqueyano en jugar en la NBA.

Dice el cronista Ivan Joel Ramos, experto en basket, que las simpatías de Al en el país están ahora mismo en un 50-50, es decir mitad amores y mitad desamores.

Ojalá que eso mejore , para bien de todos.

LOS PROBLEMAS: Dando seguimiento a los procesos en curso, comento par de acontecimientos:

1ro. Ayer tuvo lugar la audiencia de George Bell vs. Fenapepro y la decisión del juez fue dar plazo de 15 días a las tres partes para que expongan, por escrito, sus puntos de vista, uno reclamando, los otros defendiéndose. Quien reclama es el ex pelotero y ex directivo de la Federación de Peloteros, George Bell, quien pide la anulación de unos terrenos por 157 millones de pesos que hizo la Federación a un particular, Importadora El Naranjo.

Bell también pide que se aclare por qué se otorgó una comisión de 26 millones a un mediador inmobiliario, equivalente al 18%. Ese lío no es de ropa, pero la solución no está lejos. La Jurisdicción Inmobiliaria esperará los documentos de los tres , y luego tomará una decisión.

2do. Latin Events está alerta en su relación con Lidom, y el posible montaje de la 2da. pata de la Serie de Titanes entre Aguilas y Licey en noviembre próximo. El abogado Julio Cury me informa que el empresario Félix Cabrera y su equipo estarán en una reunión con Lidom este jueves a las 10 A.M.. ¿Habrà paz o puro fuego?

LOS MVP.- Dice una nota de MLB que su panel de expertos emitió esta semana la última votación para el premio MVP en ambas ligas, y los resultados fueron los siguientes.

En la Liga Americana, Aaron Judge tiene una notable delantera con 31 votos de primer lugar, mientras Bobby Witt Jr., de Kansas city, aparece con 6.

Después de ellos figuran Juan Soto, Gunnar Henderson, de Baltimore, y José Ramírez, de Cleveland..Es decir que Judge tendría su premio seguro, y entre los primeros cinco aparecen dos dominicanos.

En la Liga Nacional el japonés de los Dodgers, Shohei Ohtani, tiene 28 votos de primer lugar, y bien lejos el boricua Francisco Lindor, de los Mets, con 9.. Detrás de ellos están tres dominicanos: Ketel Marte, Marcell Ozuna y Elly de la Cruz.. A Elly lo premian por su gran campaña y por el impacto que ha tenido en Cincinnati.

EL JONRONERO: Por cierto, Ozuna ha visto caerse su producción ofensiva, y presenta los siguientes números (antes del partido de anoche). En los últimos 7 juegos promedio de .261, 0 jonrón, 3 empujadas.. En los últimos 15 juegos, batea .291, pero sin jonrón, 4 empujadas.. Muy flojo, pero al comienzo de este mes de septiembre todos se han caído, y eso incluye a Soto y Judge.

NOVATO: Dice un análisis que el receptor Austin Wells, de los Yanquis, se ha montado en el carro de los candidatos para el premio Novato del Año de la Americana. Luego de su gran actuación del pasado fin de semana, Wells batea para .252 con 13 jonrones y 49 empujadas.. Pero, no creo que compita con el dominicano Luis Gil, también de los Yanquis,y su marca de 13-6 y efectividad de 3.24. Tiene 151 ponchados en 130 innings en 25 aperturas.

FALLECIMIENTO: Las Estrellas Orientales informan el fallecimiento del ex pelotero Rigoberto Mendoza, a los 90 años de edad.. Mendoza, cubano, fue parte del equipo campeón de las Estrellas en 1968 y jugaba la tercera base… Luego regresó con el equipo en 1970.. En Grandes Ligas, tan solo jugó un año, con Mellizos de Minnesota, y lo hizo a la edad de 35 años. En 16 turnos disparó 3 hits.