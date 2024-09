McNeil se perderá el resto de la temporada regular con Mets tras sufrir fractura de muñeca

Jeff McNeil de los Mets de Nueva York se fracturó la muñeca derecha al recibir un golpe con un lanzamiento y se perderá el resto de la temporada regular.

McNeil fue golpeado a pesar de la protección sobre la muñeca con una curva a 74,3 millas por hora de Brandon Williamson de Cincinnati en la quinta entrada de la victoria de los Mets el viernes. NcNeil jugó en segunda base en la sexta, pero su muñeca comenzó a hincharse y tuvo problemas para batear en la caja. Harrison Bader ingresó de emergente en la baja.

Una resonancia confirmó el sábado una fractura menor.

“Frustrado —no era así como quería que terminara la temporada”, indicó McNeil. “Quiero estar ahí con los chicos”.

McNeil dijo estar sorprendido por la lesión.

“Casi ni me pegó. No me dolió”, añadió. “Definitivamente sorprendido”.

McNeil y el mánager Carlos Mendoza indicaron que es posible que necesite entre cuatro y seis semanas de recuperar y que le daría la oportunidad de volver si los Mets avanzar en la postemporada.

“Diría que si me vuelves a ver en el campo es algo muy bueno”, indicó McNeil.

McNeil lideró las Grandes Ligas en el 2022 con un promedio de .326, pero bateó sólo .238 en 129 encuentros este año. Lo enviaron varios días a la banca en junio y tenía un promedio de .216 antes del descanso por el Juego de Estrellas. En sus últimos 41 duelos incrementó su promedio a .289, con siete jonrones y 20 remolcadas.

“Orgulloso de él porque no dejó de pelear y siempre mantuvo la cabeza en alto”, indicó Mendoza. “Un duro golpe para nosotros, año complicado para él”.

Se espera que el cubano José Iglesias, quien tiene un promedio de bateo de .312 en 186 turnos al bate, sea titular en segunda base. Los Mets reemplazarán a McNeil en la lista de lesionados y Mendoza indicó que el venezolano Luisangel Acuña, hermano de Ronald Acuña Jr. de los Bravos, está entre los peloteros que podría considerar para reemplazar a McNeil.

El pequeño Acuña, quien llegó en un canje con Texas a cambio de Max Scherzer en julio del 2023, tiene un promedio de bateo de .263, con 38 bases robadas y repartiendo tiempo como segunda base, campocorto y en el jardín central con Syracuse de la Triple-A.