Entra Stanley Javier y US$550 mil a Fenapepro

Lo nuevo en las discusiones para el montaje de la serie de Titanes, Aguilas-Licey, este año en Nueva York es que el TodoTerreno Stanley Javier ha entrado al escenario.

¿En qué forma ingresa Stanley?. Ha sido consignado por Erick Almonte, presidente de la Federación, para discutir con Latin Events los términos económicos con que deberá ser favorecido este organismo.

El año pasado, Fenapepro recibió 230 mil dólares, pero ahora “necesita” 550 mil para cubrir distintos asuntos: pago a los peloteros, dietas y vuelos de directivos, donación a Fenapepro, premio a los más destacados. Y será Stanley el encargado de sentarse a hablar con alguien de Latin Events.

“ La bola pica y se extiende”. (OJO: tengo copia de la carta).

DE IMPUESTOS Y ESTADIOS

El amigo deportista Fernando Dhimes, dominicano residente en Fort Worth, Texas, habla sobre la intención de construir nuevo estadio de beisbol en el país y el no pago de impuestos. Leamos.

Saludos Sr.

“Pensando en el tema de la construcción de un nuevo estadio de Beisbol con las condiciones de los de grandes ligas, donde se está ejerciendo presión desde todos los puntos de la sociedad y presionando para que sea el estado dominicano que se encargue de dicha construcción, y yo me pregunto:

Los equipos del beisbol local pagan impuestos de sus ganancias y de los útiles deportivos que importan para la celebración de los juegos?

Los jugadores profesionales de beisbol local pagan impuestos? Le cobran impuestos a los lujosos bienes que construyen y los vehículos que importan?

Los jóvenes que firman para el beisbol profesional por cantidades grandes de dineros pagan impuestos?

Las academias de los equipos de beisbol de las grandes ligas que están instalados en la República dominicana pagan impuestos?

Como está de moda el tema de la reforma fiscal, sería interesante saber si estos impuestos son incluidos en ese paquete y ese dinero se utilizara para la construcción y el mantenimiento del nuevo estadio.

Por favor, que no me vengan con la filosofía barata de que si presionan mucho no se puede jugar beisbol, que si presionan mucho las academias se mudarían a otros países. Ese cuento hace mucho que existe y es repetido, además si usted chequea, quien mantiene el torneo de beisbol dominicano es el Estado dominicano con toda la publicidad y la ayuda económica que aporta. Fernando Dhimes,

EN PROBLEMAS: Los Yanquis perdieron nuevamente el miércoles 10-6 ante Texas, y esa es la tercera serie seguida en que son derrotas para un record general de 6-8 en ese período. Han perdido seguidamente ante Washington, San Luis y Texas, y me luce que ninguno de esos tres equipos va a play off.

Peor aún, la inestabilidad del equipo aparece en los números: desde el 1ro. de junio tienen marca negativa de 40-41, y eso es grave. Van más de tres meses en esa faena.

- Nota positiva de ese día fue el jonrón 38 para Juan Soto, que deberá llegar a los 40 por vez primera en su joven carrera. También suma 98 empujadas, y podría alcanzar las 109 del año pasado.

La mala noticia es que el Juez, Aaron Judge, está metido en un bache. En los últimos 27 turnos tiene 4 hits, promedio en .148 sin jonrón y 13 ponches.. Ese bate es necesario, desde luego.. Judge tiene promedio de .323, 51 jonrones, 123 empujadas.

Este fin de semana, los Yanquis estarán de visita en Wrigley Field, hogar de los Cachorros.

AL RELEVO: Parece que Yanquis y Houston tienen la intención de mover a dos pitchers dominicanos hacia el bulpen para la postemporada. Los Yanquis harían eso con Luis Gil, los Astros con Ronel Blanco.. Ambos han tenido una segunda mitad pobre, por debajo en relación a la primera..

VIENE EL HOMBRE: Finalmente se anuncia que Al Horford vendrá al país la próxima semana. Llegará el martes, y tiene un ambiente preparado en la parte Este, y su anfitrión será Edwin Encarnaciòn en su hotel Hilton de La Romana .. También deberá visitar al presidente Luis Abinader, pues le hizo esa promesa cuando Boston ganó la corona.