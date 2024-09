Stanton llega a 25 jonrones por décima ocasión y los Yankees dominan a Texas

Giancarlo Stanton llegó a 25 jonrones por décima ocasión en su carrera en las Grandes Ligas, Gerrit Cole ponchó a nueve en seis entradas antes de que su pantorrilla derecha sufriera un calambre y los Yankees de Nueva York vencieron el lunes 8-4 a los Rangers de Texas.

Gleyber Torres conectó tres hits para los Yankees, líderes de la Liga Americana, incluyendo un doble de dos carreras en la tercera entrada que los puso en ventaja para quedarse. Anthony Rizzo tuvo un doble de dos carreras en la sexta entrada, en la que anotaron cinco carreras, luego de que Aaron Judge conectó un doblete para su 124.° RBI, la mejor marca de la MLB.

Antes de su último lanzamiento de calentamiento antes del séptimo inning, Cole (6-3) levantó su pierna derecha e intentó estirarse. El as de los Yankees y actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana se inclinó dos veces, hizo el lanzamiento de calentamiento, luego saltó e hizo una señal a la banca. El mánager Aaron Boone y el director de medicina deportiva Michael Shuck fueron al montículo.

“Intenté un par de cosas para detenerlo, pero no se detuvo. No parecía que fuera a desaparecer”, dijo Cole. “No estaba demasiado preocupado. Simplemente pensé que no era la situación adecuada para seguir intentando manipularlo”.

Cole, que cumple 34 años el domingo, comenzó esta temporada en la lista de lesionados de 60 días debido a una irritación nerviosa y un edema en el codo de lanzar durante el entrenamiento de primavera. El lanzador derecho, que no hizo su debut de temporada hasta el 19 de junio, dijo que no estaba preocupado después, ya que solo sintió calambres al seguir con esos lanzamientos de calentamiento.

Stanton conectó un jonrón directo al centro al comienzo de la octava entrada. Es el único jugador activo de la MLB con 10 temporadas de al menos 25 jonrones.

“Notablemente consistente durante toda su carrera... Probablemente uno de los mejores bateadores de mi generación, sin duda”, dijo Cole.

"Es genial. Es algo que puedo agregar a lo que se me ocurra en esta carrera, pero lo más importante ahora es que nos ayude a ganar", dijo Stanton.

Los Yankees (80-58) se mantuvieron medio juego por delante de Baltimore en la División Este de la Liga Americana. Habían perdido cuatro de sus cinco juegos anteriores.