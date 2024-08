Nola lanza 7 entradas en blanco, Castellanos pega jonrón

Aaron Nola lanzó pelota de cuatro hits en siete entradas en blanco y Nick Castellanos disparó un jonrón de tres carreras para llevar a los Filis de Filadelfia a su cuarta victoria consecutiva, 5-0 sobre los Astros de Houston el martes por la noche.

Los Phillies pueden haber dejado atrás su malestar veraniego en las últimas dos semanas, al ganar los dos últimos juegos de una serie en Kansas City y los dos primeros juegos de una serie de tres juegos contra Houston. Los Phillies han ganado ocho de 13 juegos en total y mantuvieron su saludable ventaja en la División Este de la Liga Nacional (seis juegos por delante de Atlanta, al llegar el martes) y nuevamente están jugando como el equipo que abrió como uno de los mejores equipos del béisbol antes del receso del Juego de las Estrellas.

Nola (12-6) obtuvo una victoria necesaria después de no haber ganado en sus últimas siete aperturas, un período que incluyó cinco partidos sin decisión y dos derrotas. La última vez que el lanzador derecho ganó un juego fue el 11 de julio, contra los Dodgers. Nola ponchó a dos en la primera entrada, logrando su 56.° triunfo de su carrera en el Citizens Bank Park con un comienzo rápido. Las 56 victorias lo empatan con el ex as de los Phillies, Cole Hamels, con la mayor cantidad en las 21 temporadas en el estadio.

Nola se ganó una gran ovación de pie de la multitud de casi 40.000 fanáticos después de terminar el séptimo. Ponchó a seis y regaló una base por bolas en sus 102 lanzamientos.

José Ruiz y Tanner Banks lanzaron una entrada de relevo sin anotaciones cada uno.

Nola tuvo el apoyo de carrera que necesitaba después de que los Filis anotaran cuatro veces ante Justin Verlander (3-4) en la tercera entrada.

Trea Turner conectó un sencillo al jardín derecho que impulsó a Austin Hays, quien abrió el juego con un doblete. Una noche después de que su sencillo productor en la décima entrada ante el cerrador de Houston Josh Hader ganara el juego, Bryce Harper conectó un sencillo al jardín izquierdo que preparó el escenario para Castellanos. Castellanos conectó una bola curva hacia los asientos del jardín izquierdo para su 18.º jonrón del año y una ventaja de 4-0.

A sus 41 años y 189 días, Verlander es el lanzador en activo de mayor edad en las Grandes Ligas. Si bien el tres veces ganador del premio Cy Young se perdió esta temporada por rigidez en el cuello e inflamación en el hombro derecho, siguió siendo una parte fundamental de la rotación mientras Houston busca la corona de la División Oeste de la Liga Americana.