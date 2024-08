“Yo me olvidé de eso, estamos en el limbo”, dice presidente del Licey sobre Serie de Titanes

Siguen corriendo las semanas y los meses y la Liga Dominicana de Beisbol y la empresa Latin Events siguen sin anunciar un posible acuerdo para la Serie de Titanes, supuesta a montarse este noviembre próximo en Nueva York y que enfrenta a Tigres del Licey y Aguilas Cibaeñas.

El tiempo transcurre y nada ha sucedido desde la última vez que las partes se reunieron, el pasado mes de julio.

En esa ocasión, los grupos de ejecutivos decidieron no dar declaraciones a la prensa, hasta tanto se redactara un posible acuerdo. Lidom, que preside Vitelio Mejía, entregó a Latin Events, de Félix Cabrera y David Ortiz, una oferta recibida de una tercera parte, encabezada por el abogado newyorquino Stanley Schlein.

Esa propuesta elevó los beneficios de Licey y Águilas a US$2.3 millones, en lugar de los 860 mil que habrían recibido en la primera versión del año pasado.

En esta oportunidad quedaron que Latin Events igualaría la oferta, para lo cual se tomaron unas tres semanas de estudio. También, quedaron en redactar un contrato como respuesta a Lidom, pero el mismo todavía no está listo.

Cuestionado al respecto por Listín Diario, el presidente del Licey Ricardo Ravelo dice: “Estamos todos en un limbo, yo por mi parte me olvidé de eso ya. Si finalmente se dan las condiciones y terminamos llegando a un acuerdo, ya sea con Félix o cualquiera de los otros, pues bienvenido sea”.

“Pero, por lo pronto solo me estoy concentrando en organizar todo lo que tenga que ver con el draft y el próximo campeonato”, dijo el presidente de los azules. En la serie del año pasado, Licey perdió los tres juegos ante las Águilas, pero luego ganó el campeonato dominicano por segundo año seguido, su corona 24.

Cuando se le preguntó sobre si el presidente de Lidom comparte el tema diariamente con los demás equipos, Ravelo respondió: “ todos nosotros estamos trabajando juntos en esto, pero no hemos recibido ninguna noticia de Félix y su gente”.

Y añade: “ Quizá no han respondido todavía porque no han podido conseguir el estadio o porque su abogado no ha avanzado con el tema del contrato. O es que no han conseguido el dinero”.

LISTÍN DIARIO supo, sobre los estadios, que hay problemas para presentar los tres juegos en el Yankee Stadium pues ellos solo alquilarían los dos primeros días, es decir 8 y 9 de noviembre. El tercer día tienen un compromiso con un partido supuestamente de postemporada de la MLS, la liga profesional de fútbol, el cual sería a las 4 de la tarde.

Los ejecutivos de Yankee Stadium habrían hablado a Félix Cabrera de que el partido del domingo se celebre a las 10 de la mañana, pero esa idea fue desechada.

Por el contrario, Félix Cabrera estarían tocando las puertas del Citi Field nuevamente, a ver si es posible presentar allí el tercer choque, el cual incluye show artístico luego del partido. Otra posibilidad contemplada es que la serie de este año sea de dos juegos solamente, lo cual conllevaría un reajuste económico de gran relevancia.