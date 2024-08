Los cuatro “enemigos”

El cuadro de grupos para el clásico mundial de beisbol, dado a conocer ayer, ofrece un escenario fortuito para que los medios y los fanáticos se entretengan mucho antes del evento, fijado para marzo del 2026.

A Dominicana le tocó nuevamente Venezuela en el Grupo D, pero también está Israel, un “enemigo” débil, y que estuvo ahí en el clásico del año pasado. Se añade Holanda, que siempre le ha dado mucho trabajo al país, y un 5to. equipo por definirse en las clasificaciones.

Para los intereses dominicanos, lo más importante es que se consiga un buen núcleo dirigencial que fusione al manager y la gerencia, y naturalmente el cuerpo de operaciones de béisbol. Porque si hacen un grupo de chismosos entonces las cosas se complican.

Importa mucho que se designe un manager de renombre, que sea amigo y tenga el respeto de tantas estrellas dominicanas. Eso vale mucho dinero en un evento tan corto.

En 2023 se eligió un coach de MLB, Rodney Linares, quien eventualmente no regresa por haber fallado. Y ojalá que la Federación de Juan Núñez logre conciliar intereses afectivos y operativos con la gente de Lidom, pero no en los periódicos, que sea una realidad. Porque si Nuñez se queda con todo el mando otra vez, un segundo fracaso sería la debacle.

Deben dejar de lado enfrentamientos y diferencias, y pensar en el país. Lo más relevante es llevar el equipo a una semifinal, y luego ver qué sucede.

Porque no se olvide que los demás clubes también tienen calidad.

No se puede hablar como la gente de la NBA (USA), que llevan un conjunto superior. En beisbol no es así, porque están los japoneses, coreanos, Venezuela, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos, entre otros. Cualquiera puede ganar.

RESPUESTA: Por fin Vitelio Mejía tuvo la cortesía de responder un mensaje y un pequeño comentario sobre lo publicado ayer con la declaración de Ricardo Ravelo, presidente del Licey, sobre la Serie de Titanes. Ravelo dice que se ha olvidado de eso, y que está concentrado en los trabajos de Licey, aquí.

Vitelio me escribió lo siguiente: “Estimado amigo. No tengo ningún comentario sobre ese tema por el momento. Llegará el momento de los anuncios”… Es decir, no dijo nada, pero al menos respondió.

Pedí comentarios al presidente de las Águilas,Víctor García Sued, y al empresario Félix Cabrera, y ambos guardaron silencio. Seguimos.

PAZ Y AMOR: Llama la atención la visita hecha ayer por el nuevo Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, a la directiva de la ACD, en la zona colonial. Sobre todo, porque si empieza por ahí de inmediato se gana el visto bueno de los acedeístas, al menos de sus directivos. El funcionario dijo que llevará una "relación SANA" con los cronistas y un colega de la redacción de Listín dijo: “eso significa que la anterior relación con Camacho estaba enferma”.

Ojalá que la acción del Ministro motive a la ACD de Ameriquín Celado, que nuevamente este año ha estado en un invernadero con sus eventos anuales de premiación a cronistas y atletas. El año pasado la hicieron a fin de año, cuando era tradición que eso no pasara de mayo a junio. Ahora están muy dormidos, y eso es malo.

LESIONADO: Luis Gil, el joven lanzador dominicano de los Yanquis, fue sacado del partido del martes en el tercer inning y ayer lo pusieron en lista de lesionados por 15 días.. Hace cosa de un mes estuvo fuera también por fatiga y ahora se identifica un asunto en la espalda. Gil , nativo de Azua, ha sido el mejor pitcher de los Yanquis, con marca de 12-6 y 3.39 de efectividad. En 124 innings ha permitido solo 83 hits, con 144 ponchados. Ha tenido problemas de control con 66 bases por bolas, en promedio 5 por cada 9 innings. El tiene 26 años de edad, y juega bajo salario mínimo de 740 mil dólares.

EL OTRO: Clay Holmes, el relevista dizque de cierre de los Yanquis, es el pitcher más inestable de la MLB este año. Tiene 26 salvados en 36 oportunidades es decir que ha fallado en salvar 10 veces, una barbaridad.. ¿Cómo es es posible?. El grandote de 6 pies 5 pulgadas tiene apenas 31 años, y su efectividad es de 2.82.. Está bajo contrato de un año por 6 millones de dólares… En 51 innings ha permitido 51 hits, con 59 ponchados… Hace dos meses se le hizo la recomendación a la gerencia del equipo buscarse otro relevista cerrador, pero no hicieron caso.

BUEN BATE: Yainer Díaz, catcher de los Astros de Houston, está en su segunda campaña y sigue mejorando sus números.. Batea para .301 con 15 jonrones, 71 empujadas en 144 juegos. El año pasado, en 104 partidos, tuvo .282 de promedio, 23 jonrones, 60 impulsadas. El hombre sigue muy bien.