“Deadline” para Serie de Titanes

Sería prudente y saludable que Lidom y Latin Events se pongan un “Deadline” para definir si va o no va la Serie del Titanes 2024.. El asunto se ha complicado al paso de los días, y nada se define.

Mucho más ahora que parece no será posible celebrar los 3 juegos en Yankee Stadium, que estaría disponible solo para dos (a menos que eso cambie, lo cual dudo mucho pues mi fuente es confiable 99.9%.).

Y se empeora la situación con lo declarado por Ricardo Ravelo, presidente del Licey, diciendo que ya ni siquiera está en eso, y está concentrado en otros asuntos del equipo.

La comunicación entre Vitelio Mejía y Félix Cabrera está más que interrumpida, no existe, y así las cosas deberían poner su fecha límite para tomar una decisión. Y no menciono el nombre de David Ortiz, el nuevo socio de Cabrera, porque no luce que esté en eso.

Vitelio y Cabrera deben enfrentar la situación: Ya.

LA VARITA: Respecto del nuevo Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, imagino que esta será una semana de poco deporte para él, tomando en cuenta el tremendo lío que se le ha armado en La Vega con su salida de la alcaldía. Un rebú que, políticamente se convierte en un chisme grande, aunque el PRM de Cruz enfrenta a un “enemigo” pequeño, el Frente Amplio.

Pero ellos resolverán eso, pronto.

Su gestión, por cierto, resultará bien simple en la medida que él pueda asimilar el camino a seguir. Dicen que Kelvin entiende bien y conoce la estructura del deporte nacional, y pudiera ser así.

Pero, en el plano político el cambio de escenario no le caerá tan mal. En La Vega era líder de la provincia, ahora tiene la oportunidad de ser un “líder “ nacional, convertirse en figura del país, y a largo plazo nadie sabe lo que pueda suceder con él. En el 2028 pudieramos verlo candidato para el congreso.

EL MILLÓN: Todavía la gente pregunta el origen del supuesto “pinche” entre Félix Sánchez y Marileidy Paulino. ¿Qué sucedió, donde empezó todo? Me dijeron que ella se “quilló” porque a Félix Sánchez el gobierno le dio un bono de 500 mil pesos, sin que sus atletas pupilos ganaran medallas. Estuvo contenta con 1 millón que le otorgaron a su entrenador el cubano Jassen Perez, pero se incomodó con lo otro. ¿Será cierto o es especulación?

NOTAS DE MLB

- Juan Soto y Aaron Judge pegaron jonrones seguidos en el primer inning anoche ante los Indios de Cleveland. Esa fue la quinta vez que lo hicieron esta temporada. El record del club es de 6, y fue establecido por Johnny Damon y Mark Teixeira en 2009..De otro lado, Judge pegó su jonrón 17 en el primer inning, superando la marca anterior de la franquicia por Babe Ruth en 1927.

- Para Judge fue su jonrón 45 de la campaña, para Soto su 35, igualando su máxima cantidad una campaña, el año pasado.

-El dominicano Emmanuel Clase lanzó par de ceros anoche ante los Yanquis, en un relevo poco común pues siempre lanza el noveno.. El hombre tiene su recta cortada en 100 millas, y la oposición sigue sin batearle. Ahora, baja su efectividad a 0.61, la mejor de las grandes ligas. Solo le han pegado 321 hits en 59.1 innings.

- Los Cardenales de San Luis licenciaron al infielder Brandon Crawford, que estaba en la banca todo el año. Crawford fue una estrella de 13 años con los Gigantes de San Francisco, pero este año firmó por solo dos millones con los Cardenales. Solo había agotado 80 turnos, promedio en .169.. Estaba ahí como respaldo del joven Massyn Winn.

- Promoción especial tienen los equipos de Grandes Ligas, a veces poco entendible para nuestra cultura. El 30 de agosto será día de Jersey de Futbol con el nombre de Aaron Judge, aunque este juega beisbol. Hace par de meses tuvieron una promo de Juan Soto con un jersey de basketbol.. ¡Por qué hacen esto? Para llamar la atención de los fanáticos de otros deportes..

- El colombiano Gio Urshela tiene nuevo club. Fue firmado por los Bravos de Atlanta, para compensar la pérdida de Austin Riley, quien estará fuera el resto del año por una fractura en su mano izquierda.

Ushela había sido despedido por Detroit hace unos días, pero consiguió trabajo bien rápido… Boston dejó libre al infielder Dominic Smith y Arizona firmó al venezolano Luis Guillorme, que había sido dejado libre por los Dodgers.