Encarnación conectó jonrón en triunfo de Gigantes

Jerar Encarnación y Michael Conforto conectaron jonrones consecutivos en la parte alta de la décima entrada, para llevar a los Gigantes de San Francisco a una victoria por 4-2 sobre los Atléticos de Oakland el domingo en la final de la Serie Bay Bridge.

Heliot Ramos también conectó para ayudar a los Giants en problemas a conseguir su segunda victoria en siete juegos.

Encarnación conectó el primer lanzamiento que vio de Dany Jiménez (1-3) por encima de la barda del jardín derecho-central para romper el empate 1-1. Matt Chapman, el corredor automático en segunda base, también anotó.

Conforto siguió con un batazo como emergente mientras una multitud de 32.727 personas en el Coliseo, muchos de ellos vistiendo los colores de los Gigantes, rugían en aprobación.

“¿No esperaban que un partido como este pusiera fin a este lugar y a la serie entre los Gigantes y los Atléticos?”, dijo el mánager de los Gigantes Bob Melvin, quien dirigió a los Atléticos de 2011 a 2021. “Casi tenía que suceder así. Tratábamos de fabricar una carrera como pudiéramos. No lució bien por un tiempo, pero luego un par de grandes swings que no habíamos logrado terminaron ganando el juego para nosotros. Y no se fueron en silencio”.

Oakland anotó una carrera sucia en la parte baja de la décima entrada y tuvo las bases llenas sin outs. Ryan Walker (8-3), recientemente ascendido al rol de cerrador de los Giants, ponchó a los siguientes tres bateadores, incluido Shea Langeliers, para terminar el encuentro.