Severino lanza nueve entradas en blanco ante los Marlins

Luis Severino lanzó pelota de cuatro hits para su segunda blanqueada de su carrera, y los Mets de Nueva York obtuvieron jonrones de Francisco Lindor y Pete Alonso en una victoria el sábado de 4-0 sobre los Marlins de Miami.

Después de perder sus tres aperturas anteriores, Severino (8-6) tuvo el control total contra los Marlins, últimos en la clasificación, en una tarde lluviosa en el Citi Field. Ponchó a ocho y dio una base por bolas en la primera blanqueada de un abridor de los Mets desde que Jacob deGrom blanqueó a Washington en abril de 2021.

“Fue increíble”, dijo Severino. “Fue muy divertido salir a competir para esta base de fanáticos”.

El único otro juego completo de Severino en las mayores fue una blanqueada de cinco hits para los Yankees de Nueva York en Houston en mayo de 2018.

El lanzador derecho golpeó a Jake Burger con su primer lanzamiento de la novena entrada, lo que provocó la visita del mánager Carlos Mendoza. Pero después de una discusión en el montículo, Mendoza dejó a Severino en el juego entre fuertes ovaciones de la multitud de 34.744 espectadores.

Retiró a los siguientes tres bateadores y terminó con un gran gesto, gritando y levantando el puño después de ponchar a Derek Hill para terminar con su lanzamiento número 113, la mayor cantidad realizada por un miembro de los Mets esta temporada.

“Fue una sensación especial”, dijo Mendoza. “La multitud lo apoyó. Fue un día especial”.

Mendoza pasó cinco temporadas con Severino como entrenador de los Yankees y conoce al lanzador derecho desde que era un adolescente.

“Estoy orgulloso de él porque no ha sido fácil”, dijo Mendoza. “Sabía que me estaba mirando y sé que una vez que me mira de esa manera, quiere una más. Fue una decisión fácil para mí”.

Severino lanzó tres lanzamientos en la tercera entrada y cuatro en la sexta, convirtiéndose en el primer lanzador en al menos 25 años con dos entradas que duraron cuatro lanzamientos o menos.

“Me siento muy bien”, dijo. “Me siento saludable. Hacía tiempo que no me sentía así”.

Nueva York ganó partidos consecutivos por apenas segunda vez este mes. Los Mets comenzaron el día un juego detrás de Atlanta por el último comodín de la Liga Nacional.